Sana En Uygun Spor Aletini Söylüyoruz

Quiz result Doğada tırmanış ve zor şartlar tam sana göre! Technogym Türkiye Bu yüzden Technogym Skillmill tam senlik! Kendi vücut gücünle ister zorlu bir dağı tırman istersen ekstra ekipmanları ve zorluk seviyeleri ile uzun bir yürüyüşe çık. Sonuçları Paylaş

Quiz result Şıklık ve Teknoloji! Technogym Türkiye Evinin veya ofisinin baş köşesinde şık ve bir o kadar da teknoloji ile iç içe bir koşu bandına ihtiyacın var, Technogym MyRun tam sana göre! Sonuçları Paylaş

Quiz result Daha çok Kardiyo! Daha Çok! Technogym Türkiye Kalp ritmini arttıracak ve seni uçuracak bir spor aleti ihtiyacın var. Technogym Group Cycle seni bu konuda yolda bırakmayacak! Sonuçları Paylaş

Quiz result Tüm vücudunu çalıştır! Technogym Türkiye Birden fazla kas grubunu çalıştırmaya ihtiyacın var! Technogym Arke üzerinde barındırdığı çeşitli fonksiyonel aletler ile tam ihtiyacını karşılayacak! Sonuçları Paylaş