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Monthly Fitness Topluluğu
TechnogymTechnogym

Sana En Uygun Spor Aletini Söylüyoruz

TechnoGym
Yazı TechnoGym
432
69
432, 69 puan
  1. 1

    Teknoloji ile aran nasıl?

    Kaynak
    1. Oldukça İyi
    2. İdare Eder
    3. Kendisi ile anlaşamıyoruz
  2. 2

    Evinde görselliğe önem verir misin?

    Kaynak
    1. Oldukça Fazla
    2. Derli topludur
    3. Pek sayılmaz
  3. 3

    Peki açık hava mı, evde egzersiz mi?

    Kaynak
    1. Tabii ki evde!
    2. Tabii ki dışarda!
    3. Fark etmez
  4. 4

    Bölgesel egzersizler mi, tüm vücut mu?

    Kaynak
    1. Ben bi bölgesel alıyım
    2. Tüm vücut olsun
    3. İstediğim zaman istediğimi çalışırım ben
  5. 5

    Ne sıklıkla yürüyüş yapıyorsun?

    Kaynak
    1. Her gün yapıyorum
    2. Haftada 2-3 gün
    3. Toplu taşıma candır
  6. 6

    Antrenman çeşitliliğine önem veriyor musun?

    Kaynak
    1. Programlarım çok farklıdır
    2. Ara sıra değiştirdiğim oluyor
    3. Hep aynı değişmez

Sana En Uygun Spor Aletini Söylüyoruz

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  1. Quiz result

    Doğada tırmanış ve zor şartlar tam sana göre!

    Technogym Türkiye
    Bu yüzden Technogym Skillmill tam senlik! Kendi vücut gücünle ister zorlu bir dağı tırman istersen ekstra ekipmanları ve zorluk seviyeleri ile uzun bir yürüyüşe çık.
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  2. Quiz result

    Şıklık ve Teknoloji!

    Technogym Türkiye
    Evinin veya ofisinin baş köşesinde şık ve bir o kadar da teknoloji ile iç içe bir koşu bandına ihtiyacın var, Technogym MyRun tam sana göre!
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  3. Quiz result

    Daha çok Kardiyo! Daha Çok!

    Technogym Türkiye
    Kalp ritmini arttıracak ve seni uçuracak bir spor aleti ihtiyacın var. Technogym Group Cycle seni bu konuda yolda bırakmayacak!
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  4. Quiz result

    Tüm vücudunu çalıştır!

    Technogym Türkiye
    Birden fazla kas grubunu çalıştırmaya ihtiyacın var! Technogym Arke üzerinde barındırdığı çeşitli fonksiyonel aletler ile tam ihtiyacını karşılayacak!
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  5. Quiz result

    Hem Şık Hem de Kuvvetli!

    Technogym Türkiye
    Evde şık bir spor aleti ve seni baştan aşağı kuvvetlendirecek bir spor aletine ihtiyaç duyuyorsun! Technogym Kinesis'ten vazgeçemezsin!
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432
69
432, 69 puan

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