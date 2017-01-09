Sana En Uygun Spor Aletini Söylüyoruz

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1
Teknoloji ile aran nasıl?
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Oldukça İyi
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İdare Eder
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Kendisi ile anlaşamıyoruz
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2
Evinde görselliğe önem verir misin?
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Oldukça Fazla
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Derli topludur
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Pek sayılmaz
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3
Peki açık hava mı, evde egzersiz mi?
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Tabii ki evde!
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Tabii ki dışarda!
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Fark etmez
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4
Bölgesel egzersizler mi, tüm vücut mu?
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Ben bi bölgesel alıyım
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Tüm vücut olsun
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İstediğim zaman istediğimi çalışırım ben
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5
Ne sıklıkla yürüyüş yapıyorsun?
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Her gün yapıyorum
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Haftada 2-3 gün
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Toplu taşıma candır
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6
Antrenman çeşitliliğine önem veriyor musun?
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Programlarım çok farklıdır
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Ara sıra değiştirdiğim oluyor
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Hep aynı değişmez
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