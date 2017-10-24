Salomon Kapadokya Ultra Trail® Rekor Katılımla Sona Erdi!

110K kategorisini Gediminas Grinius, 60K kategorisini Moritz Auf Der Heide ve 30K kategorisini Ahmet Arslan birincilikle bitirdi

Argeus Travel & Events tarafından Salomon’un isim sponsorluğunda Ürgüp-Nevşehir’de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra-Trail, 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen ödül töreniyle birlikte sona erdi. Genel klasmanda 110K kategorisini Gediminas Grinius, 60K kategorisini Moritz Auf Der Heide ve 30K kategorisini Ahmet Arslan kazanırken kadınlarda ise 110K kategorisinde Mariya Nikolava, 60K kategorisinde Meryem Kılınç Gündoğdu ve 30K kategorisinde de Catherine Martens ipi göğüsledi. Bölge turizmine büyük ivme kazandıran organizasyon boyunca yaklaşık 2.500 kişinin Kapadokya’da konakladığı belirlenirken 64 ülkeden toplamda 1648 koşucu Salomon Kapadokya Ultra-Trail’e kayıt oldu.

Dünya genelindeki 22 Ultra-Trail World Tour’dan biri olan Salomon Kapadokya Ultra-Trail, rekor sporcu katılımıyla sona erdi. Bir önceki yıla göre koşucu sayısında yüzde 50 artış olduğu belirlenen organizasyon 110K, 60K ve 30K olmak üzere üç kategoride düzenlendi.

Her seviyedeki koşucuların katılabildiği organizasyonda klasmanların ilk üç sırası ve dereceleri ise şu şekilde oluştu:

110K Genel Klasman:

Gediminas Grinius – 10.56.07

Andrey Gridin – 12.21.19

Radu Milea – 12.26.41

110K Kadınlar:

Mariya Nikolova – 14.26.16

Cristiana Follador – 14.57.41

Elena Polyakova – 15.22.14

60K Genel Klasman:

Moritz Auf Der Heide – 05.14.00

Mohamed El-Moratiby – 05.36.42

Mirko Cocco – 05.47.30

60K Kadınlar:

Meryem Kılınç Gündoğdu – 06.29.43

Natalie White – 06.56.59

Georgeta Manolache – 07.23.08

30K Genel Klasman:

Ahmet Arslan: 03.15.22

Alexandr Konstantinov – 03.20.10

Kamil İnak – 03.23.15

30K Kadınlar:

Catherine Martens – 03.31.39

Diana Musatova – 03.35.15

Daniela Marin – 03.37.12

Organizasyonda 114 kilometrelik parkuru 24 saat içerisinde, 61 kilometrelik parkuru 12 saat 30 dakika içerisinde ve 36 kilometrelik parkuru 6 saat içerisinde tamamlayan koşucuların dereceleri geçerli sayıldı.

Salomon Kapadokya Ultra-Trail’e 510 yabancı koşucu kayıt olurken, kayıt yaptıran tüm sporcuların yüzde 29’u ise kadın ultra maratonculardı.

Organizasyona katılan tüm yabancı sporcular, Salomon Kapadokya Ultra-Trail’in eşsiz bir parkur ve güzel bir organizasyon deneyimi sunduğunu belirttiler.

“Sağlıklı bir spor için aşırı değil kontrollü egzersiz”

Ayrıca Acıbadem Fulya Hastanesi, organizasyon öncesinde sporculara yönelik “Yaralanmalardan Korunma” konulu bir sağlık söyleşisi düzenledi. Acıbadem Fulya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Spor Hekimliği Uzmanı Prof. Dr. Tolga Aydoğ’un konuşmacı olarak katıldığı söyleşiyi çok sayıda sporcu izledi.

Doğru egzersizin nasıl yapılması gerektiği konusunda önemli bilgiler veren Prof. Dr. Tolga Aydoğ, sporcu yaralanmalarının önüne geçmek için yapılması gerekenlere değindi. Sürekli egzersiz yapan her 20 kişiden birinin egzersize doğru cevap vermediğinin altını çizen Prof. Dr. Aydoğ, “Yapılan egzersizden doğru şekilde faydalanabilmek ve yaralanma riskini en aza indirebilmek için aşırı değil, düzenli ve kontrollü bir egzersiz planı oluşturmak gerekiyor. Önemli olan ısınma hareketlerini ve egzersizleri saatlerce yapmak yerine, doğru tempoda çalışmak” dedi.

Ayrıca Acıbadem Mobil Sağlık TEAM ekipleri, Salomon Kapadokya Ultra-Trail sırasında 450 sporcuya pansuman yaparken, 11 sporcuya da serum desteği verdi. Ekipler, sağlık sorunu yaşayan tüm sporculara yerinde ve anında sağlık desteği sağladılar.

Organizasyonun son gününde Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu da düzenlendi.

Kapadokya Ultra-Trail®’e Salomon’un yanı sıra Suunto, Acıbadem Fulya Hastanesi, Acıbadem Mobil, Voyager Balloon, Salcano ve Power FM de destek verdi.