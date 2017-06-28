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Salomon Cappadocia Running Camp 6-9 Temmuz 2017 Tarihlerinde Kapadokya’da Düzenlenecek

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Salomon Cappadocia Running Camp 2017

Kapadokya’da 2014 yılından bu yana düzenlenen ve dördüncü yılında Ultra-Trail® World Tour (UTWT) 2017 takviminde yer alan 22 yarıştan biri olma başarısı gösteren Salomon Kapadokya Ultra-Trail® yarışı, 21-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Salomon Cappadocia Running Camp

Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerinde düzenlenen ve 110K, 60K ve 30K kategorilerinde 1000’in üzerinde ulusal ve uluslararası katılımcısı ile dünyadaki 22 Ultra-Trail® World Tour yarışından biri olmaya hak kazanan Salomon Kapadokya Ultra-Trail® yarışına hazırlık amacıyla düzenlenen yarış öncesi hazırlık kampı “Salomon Cappadocia Running Camp” 6-9 Temmuz tarihleri arasında Kapadokya’da gerçekleşecek.

2016 Ultra-Trail Dünya Şampiyonu Litvanyalı atlet Gediminas Grinius önderliğinde 30 kişilik sınırlı katılımla düzenlenecek koşu kampına katılanlar, Ekim ayındaki Salomon Cappadocia Ultra Trail yarışı öncesi Gediminas Grinius’un deneyimleri ve tecrübelerinden faydalanabilecekler.

Salomon Cappadocia Running Camp 2017 koşu

Gediminas Grinius, dünyanın en zor 10 ultra maraton yarışından biri olarak görülen Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB)’e ilk kez katıldığı 2014 senesinde elde ettiği 5’incilik ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Yine aynı sene İtalya’da koşulan Lavaredo Ultra Trail’de 3’üncü, Fransız adası Reunion’da koşulan Grand Raid Reunion yarışında ise 4’üncü olarak performansını tüm dünyaya kanıtladı. Geçtiğimiz sene, kariyerindeki en iyi senelerden birini geçiren Gediminas Grinius, 2016 sezonunu ‘Ultra-Trail® World Tour Şampiyonu’ olarak tamamladı.

Dünyada Ultra Trail sporunun en önemli destekçisi Salomon ile Argeus Events tarafından düzenlenecek olan “Salomon Cappadocia Running Camp” programında eğitimler ve antrenmanlar yer alacak. Her seviyedeki koşuculara açık olacak kampta; mental kuvvet, Ultra-Trail koşuları için hazırlık süreci, yarış günü planlaması, beslenme üzerine teorik sunumlar, Salomon Cappadocia Ultra-Trail® 110K parkurunun 4 ayrı bölümünde gece ve gündüz antrenmanları yapılacak. Salomon Türkiye takımı sporcusu ve Ultra-Trail konusunda Türkiye’nin önde gelen atletlerinden Aykut Çelikbaş’ın da deneyimlerini paylaşacağı kampa Instagram’da düzenlenecek fotoğraf yarışmasını kazanan 1 kişi, Salomon Türkiye’nin davetlisi olarak katılma şansını kazanacak. Kampa katılmak isteyenler info@argeus.com e-posta adresinden veya 0384 341 46 88 numaralı telefondan Argeus Events ile iletişime geçebilirler.

Salomon Cappadocia Running Camp 2017 koşu 2

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