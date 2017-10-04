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Sağlıklı Kahvaltı Alternatifleri

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496 shares, 66 points
sağlıklı kahvaltı alternatifleri

 

Siz de gün boyu koşuşturmalardan kahvaltıyı atlayanlardan mısınız? Yoksa klasik kahvaltılardan sıkıldınız mı?

O zaman size pratik bir şekilde uygulayacağınız kahvaltı alternatifleri sunuyorum.

  1. 2 yemek kaşığı chia tohumu ve 1 su bardağı sütü karıştırıp geceden buzdolabında bekletin. Ertesi günde istediğiniz meyve ve hindistan ceviziyle süsleyin!
  2. 1 su bardağı hindistan cevizi sütü, 2 dilim ananas, 1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu, 1 tatlı kaşığı tarçın, yarım adet muz ve 2 adet ceviz içini yüksek devirli blenderdan geçirin ve kahvaltınız hazır! Yaz aylarında buz da ilave ederek ferah bir kahvaltı yapabilirsiniz.
  3. 1 kase yoğurt içine ½ su bardağı yaban mersini,1 tatlı kaşığı tarçın, 8 adet çiğ badem ilave edin. Kahvaltınız hazır!
  4. 1 adet wasa fiber üzerine 2 yemek kaşığı sade sek quark sürün. Üstünü de 1 tatlı kaşığı chia tohumu ve istediğiniz meyveyle süsleyin!
  5. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı yulaf unu, 1 adet olgunlaşmış muz,yarım çay bardağı süt ve 1 tatlı kaşığı vanilyayı karıştırıp pankek şeklinde pişirin. Üzerini muz ve 1 tatlı kaşığı tarçınla süsleyebilirsiniz!
  6. 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı chia tohumu, bir tutam kıyılmış maydanoz karıştırıp yağsız teflon tavada pişirin. İstediğiniz baharatla tatlandırabilirsiniz!
  7. 1 adet yumurtayı yağsız tavada pişirin. 2 ince dilim tam buğday ekmeğinin arasına ¼ dilim avokado, yumurta, domates ve yeşillik ekleyin. İstediğiniz baharatlarla tatlandırabilirsiniz!

Bu alternatiflerle kahvaltınız çok daha eğlenceli olacak.

 

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