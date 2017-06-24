Sağlıklı İlişki İçin Önemli Noktalar ve Aşamalar

Sağlıklı bir ilişki sürecinin kişiden kişiye değiştiğine inanıyorum. Çünkü herkesin ideal partner algısı farklıdır. Biz algımıza uygun olan partneri seçeriz. Aslında partner seçimlerimizi, toplumumuzdan edindiğimiz bilgilere göre veya alt kültürümüze göre yapıyoruz. Toplumumuza baktığımızda çiftlerin aynı ırktan, ekonomik sınıftan, dinden veya yaş grubundan olması tercih sebebidir. Toplumumuzun uygunluğuna uymayan bir kişi, örneğin bir kadının kendinden yaşça büyük bir adamla evlenmesi veya bir kadının kendinden yaşça küçük bir adamla flört etmesi, eleştirilir ve dedikodu malzemesi olur. Bu tür tepkilerin, hedef aldıkları kişiye olduğu kadar, durumu kenardan izleyenlere de bir ders olduğunu düşünüyorum.

Toplumsal eleme sürecini tamamlayıp uygun bir aday bulunduktan sonra ortaya sağlıklı bir ilişki çıkabilir. Sağlıklı bir ilişki için önemli noktalar; ortak değerler ve çiftlerin birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir. Çiftlerin yalnızca birinin önem verdiği bir değer üzerinde anlaşamaması bile ilişkiyi etkileyebilir. Diyelim ki siz açık havada doğada olmaktan hoşlanıyorsunuz ve gelirinizi de organik tarımdan elde ediyorsunuz. Fakat şehirde yaşayan sevgiliniz tiyatroya veya sinemaya gitmekten keyif alıyor, insanlarla iç içe olmak ve metropol bir hayatta yaşamak ona daha cazip geliyor. İşte bu durumda ikisinden biri duygularını istemsiz bir şekilde bastırma ihtiyacı hissedecektir. Çünkü bu iki kişinin aynı yerde çalışıp mutlu olma ihtimali düşük olduğundan, aralarındaki ilişkinin ciddi bir beraberliğe dönüşümü zor olacaktır. Fakat zor olacaktır diyorum imkansız demiyorum. Birbirinden çok hoşlanan kişilerin farklılıkları yok sayıp, aşklarını bu farklılıklara rağmen yaşadıklarını da gözardı etmememiz gerektiğini düşünüyorum.

Çiftlerin temelde ihtiyacı olduğuna inandığım şey güvendir. Gerçekten güvendiğim bir erkeğe kendimi olduğum gibi gösterebilirim. İlişkinin bir süre sonra önem kazanmasının nedeni de karşılıklı güvenin oluşmasıdır.

EĞER İLK BULUŞMADA TUTUMLARINIZIN BENZER OLDUĞUNU KEŞFEDERSENİZ ARANIZDAKİ ÇEKİM ARTAR.

Hayatımızda hissettiğimiz duygunun yani yaşadığınız aşkın bir ilişkiye dönüşme süreci vardır. Biraz bu aşamalardan bahsetmek istiyorum.

ÇEKİM AŞAMASI

Geçmiş deneyimlerinizden ve güzellik algınıza göre karşınızdaki bir bay veya bayandan etkilenebilirsiniz. İki kişi tanıştığı andan itibaren aralarında bir çekim olursa romantik ilişki başlar yoksa başlamaz.

İNCELEME AŞAMASI

Çiftler toplumsal, entelektüel ve duygusal uyumluluklarını gözden geçirir. İlişki ilerledikçe kişiler birbirlerini inceler, ortada toplumsal, entelektüel ve duygusal uyumluluk yoksa ilişki sürmez. İlişkide uyumluluk varsa ilişki büyümeye ve dönüşmeye başlar.

KENDİNİ AÇMA AŞAMASI

Kendimizi olduğumuz gibi göstermeye yani daha derinlerdeki negatif ve pozitif düşüncelerimiz, ortaya çıktıkça yakınlık oluşur. Yakınlık ve güven oluştukça çiftler kendilerinin, zaaflarını ve olumsuz yönlerini açmaya başlar. Çiftlerden biri bu ortaya çıkan duyguları ve düşünceleri anlayamadığı ve ürktüğü halde ilişki biter. Çiftler birbirlerinin zaaflarına ve olumsuz yönlerine empati ile yaklaştığı sürece, ilişkileri karşılıklı beklentiler aşamasına geçebilir.

KARŞILIKLI BEKLENTİLER

Her iki tarafta karşısındakinin beklentilerini öğrenir ve bu beklentilere karşılık vermek için ilişkide çaba sarf edilir. Çiftler birbirinin beklentilerini anlayamıyor ve önem vermiyorsa ilişki kopma noktasına gelebiliyor. Her iki tarafında beklentileri ve istekleri karşılanıyorsa ilişki beslenmeye devam ediyor.

AŞK, HER İKİ TARAFIN BAĞIMSIZLIĞINA SAYGILI, KARŞILIKLI BAĞIMLILIKTIR.

Kime aşık olacağımızı mantığımızdan çok bilinçaltımız karar verir. Partner veya eş seçimimiz çocukluk deneyimlerimizi yeninden yaşayabileceğimiz birinden yana olur. Eş veya partner hem annenin hem de babanın en önemli özelliklerini kendinde toplar. Anneyle babanın olumsuzluk özellikleri seçtiğimiz partnerde veya eşimizde vardır. Çünkü çocuklukta açılan yaralar veya yoksunluklar iyileşmek ister.