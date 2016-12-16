Sağlık Deposu Besinlerden: Chia Tohumu

İspanyolların Latin Amerika’yı istilasından uzun yıllar önce, chia tohumu Aztek ve Mayaların beslenmesinde mısır ve fasulye gibi temel bir gıda olarak bulunuyordu. Chia aslında adını maya dilinde “güç” anlamına gelen kelimeden almıştır.

Chia tohumu M.Ö 3500 yıllarında insanlar tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Aztekler ve Mayalar chia tohumunu düzenli olarak tüketiyorlardı. Un olarak öğütme, yağ için presleme ve normal içme sularına karıştırma gibi yöntemler uyguluyorlardı. Tarihin bu anında, chia tohumu enerji ve dayanıklılığı uzun süreler boyunca koruyup artırdığı için sihirli olarak kabul edilirdi.

Günümüzde yeniden popülerlik kazanan chia tohumu önce Amerika ve sonra tüm Avrupa’da olmak üzere tanınır hale gelen ilk besinlerden oldu.

Yapılan bilimsel araştırmalarla beraber en büyük omega 3 kaynağı olan somon balığından daha fazla Omega-3, sütten daha fazla kalsiyum, yeşil çaydan çok daha fazla antioksidan, ıspanaktan daha fazla demir içeren bir besin kaynağını olan chia tohumunun faydaları saymakla bitmiyor.

Günlük 1-2 yemek kaşığı chia tohumu tüketmek bir günde alınması gereken kalsiyum ihtiyacının %18 ini, fosfor ihtiyacının %35 ini, magnezyum ihtiyacının %24 ünü, manganez ihtiyacının %50 sini karşılayarak kişiye küçük porsiyonlarla zengin içerik sunmaktadır.

100 gram chia tohumunun içeriğinde

Karbonhidrat: 42.12 g

Diyet posası: 34.4 g

Yağ: 30.74 g

Protein: 16.54 g

Tiamin: (54%) 0.62 mg

Niasin: (59%) 8.83 mg

Kalsiyum: (63%) 631 mg

Demir: (59%) 7.72 mg

Magnezyum: (94%) 335 mg

Fosfor: (123%) 860 mg

(Chia tohumunu salatalarınızda, çorbalarınızda, tatlılarınızda kullanabilirsiniz. )

Chia tohumunun faydaları

Uzun süre tok tutuyor.

Su ile birleştiğinde bir jel oluşturarak şişiyor ve kişinin acıkma hissini bastırıyor.

Metabolizmayı hızlandırıyor.

Kolesterolü düşürüyor.

Kan şekerini düzenliyor.

Kuvvetli bir antioksidandır.

Bağırsakları temizliyor ve detoks özelliği bulunuyor.

Yağ yakımını hızlandırıyor.

Günlük alınması gereken lif ihtiyacını karşılıyor.

Kas gelişimine yardımcı oluyor.

Tansiyon rahatsızlığına iyi geliyor.

Kişiye sağladığı yüksek enerjiyle yorgunluk hissini bitirerek, eklem ağrılarına iyi geliyor.

Diyabet hastalığına karşı koruyucu etkisi bulunuyor.

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