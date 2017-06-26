“Tanrı Bozcaada’yı insanlar uzun ömürlü olsun diye yaratmış” derken Heredot ne kadar da haklıymış. Kemiklerime kadar huzuru hissettiğim tatilde neler mi yaptım? Kendi hazırladığım kahvaltı ile güne başladım. Bambuların arasında yürüyerek sahile ulaştım. Yüzdüm, yüzdüm, yüzdüm. Sahilde kitap okurken uyuyakaldım. Bozcaada’nın sokaklarında gezerken şiir kitabının içinde gibi hissettim. Kekik kokusu eşliğinde şarap içerken gün güneşi uğurladı. Kısacası “Seyahat, satın aldığınız halde sizi zenginleştiren tek şeydir. “

Ege’nin bu güzel adasında neler yapılır? Üzüm, şarap, kekik, zeytin, zeytinyağı ve balığın olduğu sağlık adası Tenedos’u keşfetme zamanı…

‘Beni kahvaltıda sev.’

Ada’da her sabah üşenmeden kahvaltı hazırladığıma ben bile inanamadım. Kırmızı üzüm, peynir, zeytin, domates, salatalık, süt, reçel ve köy ekmeğinin bulunduğu doğal ve lezzetli bir kahvaltı yapmak oldukça keyifliydi. Domates reçelinin yanı sıra incir, karadut, süt ve damla sakızı reçelinin tadına bakabilirsiniz. Ben özellikle süt reçeline bayıldım. Reçelde şeker tadını sevmediğim için tatlarına bakarak aldım. Diyette yasaklar yerine denge önemli olduğu için kahvaltıda bir tatlı kaşığı reçel yiyebilirsiniz. Dışarıda kahvaltı etmek isterseniz çeşit çeşit reçellerin olduğu Rengigul’ü tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda Çiçek Fırın’dan tam buğday ekmeği, köy ekmeği ve on tahıllı ekmeği kahvaltı için alabilirsiniz.

Ölümsüz Ağaç Zeytin

“Bereket ve barışı temsil eden tanrıça Athena’nın armağanıdır.”

Zeytin; A,D,E ve K vitaminlerini içerir. Ancak yağ miktarı fazladır. Tuz kısıtlaması olan kişiler de tuzsuz tüketmelidir. 5 tane zeytin 1 tatlı kaşığı kadar yağa eşittir. Bunlara dikkat ederek kahvaltınızda tüketebilirsiniz.

Plaj Çantası

Adanın en büyük plajı olan Ayazma Plajında denize girebilirsiniz, sahilde yürüyüş yapabilirsiniz. Çeşitli balığın bulunduğu Akvaryum Koyu, Sulubahçe veya Beylik Koyu’na da yüzmek için gidebilirsiniz. Suyun soğukluğuna denize girince alıştık peki plaj çantamıza neler koymalıyız? Lif içeriği yüksek ara öğün yaparsanız uzun süre tok kalırsınız. Lif içeriği yüksek olan besinlerden taze veya kuru meyve, tahıllı bar alabilirsiniz. Aynı zamanda taşıması kolay olan meyve cipsi ve kuru yemişi de çantanıza koyabilirsiniz.

11:00-15:00 güneşlenme zamanı! Asıl kaynağı güneş olan D vitamini kan basıncını dengeler, depresyondan korur, insülin salınımını düzenler, kasları güçlendirir. Sağlıklı ara öğün ve hareket üstüne D vitamini…

Su içmek için susamayı veya terlemeyi beklemeyin. Özellikle sıcak ve nemli havalarda sıvı kaybı daha fazla olur. Depolanmadığı için de kaybedilen sıvının yerine konması gerekir. Bu nedenle kadınlar 2000 kalori için ortalama 2 litre, erkekler 2500-3000 kalori için 2.5-3 lt su tüketmeleri gerekir.

Hareket Zamanı

1800’lü yıllarda Osmanlı tarafından yeniden inşa edilen Bozcaada Kalesi’ni gezebilirsiniz. Rum mahallerini gezerken ortasında yer alan Meryem Ana Kilisesi’ni ziyaret edebilirsiniz. Tarih ve üzüm kokan sokaklarında yürüyüş yaparken bol bol fotoğraf çekebilirsiniz. Çarşamba gününe denk gelirseniz pazarını gezmeyi unutmayın. Bozcaada’dan kekik, şarap, üzüm, zeytin ve zeytinyağı alabilirsiniz.

Yeni Tatlar Keşfetme

Üzüm

Vücuttaki hücreler normal metabolizma sürecinde serbest radikal üretir. Serbest radikaller çoğaldıkça Alzheimer, diyabet gibi kronik hastalıklara yakalanma riski de artar. Aynı zamanda membran, protein ve DNA ya zarar verebilen reaktif maddelerdir. Beslenmenizdeki antioksidanlar ise serbest radikallerden korur. Besinlerin antioksidan içeriğini de ORAC puanı gösterir. Örneğin kırmızı üzümün ORAC puanı: 1837. Oldukça yüksek antioksidan özelliğine sahip kırmızı üzümü kahvaltıda ve plajda ara öğün olarak yiyebilirsiniz. Bozcaada’nın vasilaki, çavuşüzümü, karalahna ve kuntra üzümlerini de denemelisiniz.

Kurabiye

Adanın merkezinde bulunan tarihi çınar ağacının altındaki Çınaraltı Cafe’de damla sakızlı türk kahvesi ve damla sakızlı muhallebisini deneyebilirsiniz. Çiçek Fırından da sakızlı, bademli kurabiyenin porsiyon miktarına dikkat ederek tüketebilirsiniz. Çünkü kurabiyelerin hem karbonhidrat hem de yağ oranı yüksek.

‘Bi Kahve?’ Molası

Ara öğünüm sütlü kahve aşkına! Kan şekeri dengesinin sağlanması ve uzun süre aç kalıp akşam yemeğinde sağlıksız tercihlere yönelmemek için ara öğün yapmak gerekir. Hem sağlıklı hem de serinletici alternatif olarak soğuk sütlü kahve tüketebilirsiniz. 2015 yılında açılan Coffee Shelter’da da adanın en iyi kahvesini içebilirsiniz. Aynı zamanda Ada’da tek Third Wave Coffee içebileceğiniz yer. Kendi kavurdukları kahve çekirdekleri ile hem sıcak hem soğuk kahve yapıyorlar.

Adada pizza mı yenir?

Cafe at Lisa’s ın menüsünde salata, spaghetti ve pizza ve çeşitlerinin yanı sıra çeşitli dünya yemeklerini bulabilirsiniz. Biz denizde zaman geçirirken öğle yemeğini atladığımız için çok acıkmıştık ve ince hamurlu pizza yedik. Kurutulmuş domates ve fesleğenli pizza oldukça lezzetliydi. Pizzanın yanında da bol salata tüketmeyi unutmadık.

Bozcaada demek şarap demek…

3000 yıl öncesinde şarapçılık ve bağcılık başlamış. Yaklaşık 1 kilometre olan bağ yolunu ister bisikletinizle ister yürüyerek Ada’da yetişen üzümleri keşfedebilirsiniz. Alkolün en masumu şaraptır. Kalp-damar sağlığınız için günde 1 porsiyon meyve yerine 1 kadeh şarap değişimini kullanabilirsiniz. Günde kadınlar 1 kadeh, erkekler ise 2 kadeh tüketebilir. Ben özellikle Çamlıbağ’ın sahibi Yunatçılardan şarap almayı tercih ediyorum. Kırmızı şaraplardan Kuntra Özel Rezerv’i favorilerim arasında. dışında Amadeus, Gülerada, Corvus veya Talay Şarapçılıktan da şarap alabilirsiniz.

Bozcaada Mutfağı

Yemek kültürü oldukça gelişmiş olan Bozcaada’da balık, otlu mezeler ve zeytinyağlı yemekler yiyebilirsiniz. Sağlık için her hafta en az 2 porsiyon balık tüketmek gerekir. Somon, uskumru, sardalya gibi yağ oranı yüksek olanları seçmeye dikkat edin. Omega-3 yağ asitleri kalp-damar sağlığı yanında kemik yoğunluğunun korunmasında da rol aldığı yeni araştırmalarda bulunmuştur.

Ege yemeklerinin vazgeçilmezi zeytinyağı, fazla miktarda doymamış yağ asitleri içerir. Oleik asit kalp-damar hastalıklarından korur. Günlük alınması gereken kalorinin %20-25’i yağlardan gelmelidir. Zeytinyağı sağlıklı olsa da kalorisi fazladır. Ölçüsüne dikkat ederek salata ve yemeklerde kullanılmalıdır.

Bozcaada’nın mezesi de oldukça ünlüdür. Deniz börülcesi ve kabak çiçeği dolmasını deneyebilirsiniz. Ege mutfağına özgü meze ve zeytinyağlılar için Rum mahallesinin ilk restoranlarından Sandal’da yemek yiyebilirsiniz.

Aşk adasında akşam keyfi…

Polente Feneri’nde gün batımını izlemeye gidebilirsiniz. Yanınıza şarap, kırmızı üzüm, peynirin olduğu minik piknik sepeti alabilirsiniz. Kilo kontrolü için alkol tüketimine dikkat etmek gerekir. Şarap veya light bira porsiyon miktarına dikkat ederek tercih edebilirsiniz. Arkanızda rüzgar gülleri, önünüzde ise Ege denizi… Kekik kokuları eşliğinde şarabınızı yudumlarken gün batımını izlemek. Aşk adası Tenedos’a hoş geldiniz!!!