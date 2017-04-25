Sade Yaşam

Son zamanlarda minimalizm kelimesini çok duyar oldum. Merak ederek araştırmaya başladım ve araştırmanın sonucunda edindiğim bilgiler,hayatımdaki bazı şeyleri değiştirmemde yardımcı oldu. Kısaca minimalizmin anlamına değinmek istiyorum. Minimalizm sadelik demektir. Sade bir hayat yaşamakta bir tercihtir. Başarılı olmuş insanların hayatlarında baktığımda Steve Jobs buna en güzel örnektir. Steve Jobs yıllarca aynı kıyafetlerin devamlarını giymiştir.Şu an facebookun kurucusu olan Mark Zuckerberg de sadeliği tercih edenlerden.

İnsanlık tarihine baktığımızda toplumun büyük bir kısmı sadeliği bir anlayış olarak değil bir gereklilik olarak görüyorlardı. O toplumda daha az sağlık sorunları ve insanlar arasında daha fazla iletişim görülüyordu. Toplumumuz ihtiyaçtan fazlasını tüketmeye yoğunlaştığı için durmadan büyümeye bağlı bir sistem oluştu. İhtiyaçlarımız arttıkça daha çok satın almaya teşvik edilmiş toplumlar olarak devam ediyoruz.Bu durum hayatımızda bazı sorunlara neden olmaya başladı. Teknoloji bile ihtiyaçlarımızı görmesi durumundan çıkıp hayatımızda bir lüks haline geldi. Bu lüks haline gelen şeyler aslında ikili ilişkilerimizde iletişim kuramama sorununu ortaya çıkardı. Bazen pazar günleri sahile kahvaltı yapmaya gittiğimde, ailelere baktığımda ebeveynlerin ve çocukların ellerinde akıllı telefonlar ve ipadler olduğunu görüyorum. Ebeveynler çocuklarıyla iletişim kuramıyorlar bile. Halbuki birbirilerine bakıp,gülümseyip iletişim kurabilseler hayatlarındaki bir çok sorunları ortadan kaldırabilecekler.

Bende gündelik hayatımda ihtiyacımdan fazlasını alıp tüketim çılgınlığının içine dahil olduğumu farkettim. Bir şeyleri aldıkça mutlu olmaktan ziyade tükettikçe mutsuz olmaya başladım. Meğerse bende herkes gibi televizyonun,medyanın,reklamların oyunlarına geliyordum.

”İhtiyacımızdan fazlasını almaya çalışmak veya lükse sahip olmayı istemek size zamanınızı,enerjinizi ve yeteneklerinizi kaybetmenize neden olabilir.”

Akşamları eve geldiğimde salonda çok eşya görmek beni rahatsız etmeye başlamıştı. Salondaki kullanmadığım bütün eşyaları atmaya başladım. Buz dolabıma iki adetten fazla süt almıyorum. Hemen tüketebileceğim ihtiyacım kadar gıda alıyorum. Giysi dolabıma sadece giyebileceğim ve ihtiyacım olan kıyafetleri almaya çalışıyorum. Çünkü fazla kıyafet dolabımda dağınıklığa neden oluyor. Bu durum bana enerji ve zaman kaybı olarak geri dönüyor. Artık giymediklerimi ihtiyacı olanlara bağışlıyorum.Sade bir yaşamı hayatınıza dahil etmek ve hayatınızı kolaylaştırmak için size bir takım ipuçlardan bahsetmek istiyorum.

SADE BİR YAŞAM İÇİN 10 İPUCU

1) SABAH KALKTIĞINIZDA HEMEN YATAKTAN KALKMAYIN!

Sabah kalkınca bedeninizi fark edin. Aceleyle yataktan kalkmayın. Biraz nefes egzersizi yapmak,sağlıklı bir kahvaltı hazırlamak ya da size iyi gelen şeyi yapmak,sizi iyi bir güne hazırlar.

2)FAZLA EŞYALARINIZDAN KURTULUN!

Kullanmadığınız ya da size iyi hissettirmeyen eşyaları,aynı gruba ait olanları bir kenarda toplayın. Daha sonra topladığınız eşyaları,size fazlalık gelen ve haz vermeyen eşyalardan kurtulun! Fazlalıkları atmak, sizin hayatınızda zaman ve enerji kaybınızı ortadan kaldıracak.

‘’EŞYALARINIZI SADECE SEVDİĞİNİZ İÇİN SAKLAYIN”

3)ALIŞVERİŞE ÇIKARKEN LİSTE HAZIRLAYIN

Böylece gerçekten ihtiyaç duyduğunuz şeyleri alacaksınız. Para,enerji ve zaman kaybınız ortadan kalkacaktır.

4)DÜZEN

Ellerinizle dağıttığınız şeyleri toplamak size zamandan kazandıracaktır. Giysilerinizi katlarken dikdörtgen şeklinde katlamaya önem verin.Kıyafetleriniz daha az dağılır ve kıyafetlerinizi dikdörtgen şeklinde katladıktan sonra oluşan düzeni bozmaya kıyamazsınız!

5)NAKİT HARCAYIN

Nakit harcama yaparak,sadece elinizdeki paraya göre alışveriş yapabilirsiniz. Kredi kartına yüklenerek diğer ay ödeyeceğiniz borç cebinize zarar verir.

6)KİMYASAL KOZMETİK YERİNE ORGANİK ÜRÜNLER KULLANMAYA ÇALIŞIN.

Kimyasal kozmetiklerin içinde bilmediğimiz o kadar çok şey varki. Organik ürünler ve hayvanların üzerinde test edilmeyen kozmetikleri kullanmak,kendinizi daha iyi hissettirecektir. Aktardan alacağınız doğal karışımların size daha iyi geleceğini düşünüyorum. Dışarıdan alacağınız tonik yerine papatya ve gül suyu karışımı güzel bir tercih olabilir.

7)AKŞAM AİLENİZLE SOHBET EDİN

Akşam yemeğinden sonra ailecek birlikte vakit geçerin. Gün içerisinde yaşadıklarınızı birbirinize anlatın.Bir şeyler paylaşmak,sohbet etmek size ve ailenize iyi gelecektir.

8)AZ İNSAN ÖZ İNSAN

Gerçekten sevdiğiniz ve verimli bir zaman geçirebildiğiniz insanlarla bir arada olun. Fazla insan kafa karışıklığı demektir!

9)YATARKEN KİTAP OKUYUN VEYA SADE BİR MÜZİK DİNLEYİN

Yatarken sevdiğiniz bir kitabı okumak hem sizi iyi hissettirecek hemde sakin bir uykuya geçiş yapmanızda yardımcı olacaktır. Aynı zamanda dinlendirici,sade bir müzikte buna dahil…

10)EN ÖNEMLİSİDE BENCE ÇÖPLERİNİZİ GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSUNA ATMAKTIR.

Evimizi,kendimizi nasıl sadeleştirmek istiyorsak bence doğayı da temiz tutup sadeleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Sade yaşamak insana güzel hissettiriyor. Kendinize iyilik yapmak istiyorsanız sadeleşmeyi deneyebilirsiniz.Enerjinizi,kendinizi geliştirmek için harcayın!