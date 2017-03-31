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Rundamental, Berlin’de Puma Gibi Koşmaya Hazır!

Monthly Fitness Haber
Yazı Monthly Fitness Haber
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938, 79 puan
rundamental - puma - monthly fitness

PUMA’nın İstanbul’daki tek koşu grubu RUNDAMENTAL, 2 Nisan Pazar günü 37.si düzenlenecek olan Berlin Yarı Maratonu’na bu yıl 25 kişilik koşucu ve destekleyici ekiple katılıyor.

Rundamental koşu grubu

Dünyanın en sevilen koşu rotalarından biri olan Berlin Yarı Maratonu’nda 21K boyunca koşacak ekip bir koşu grubunda bulunması gereken en önemli şeyin güçlü ekip ruhu olduğunu belirtirken dünyanın en hızlı markası mottosuna sahip olan PUMA, her maratonda olduğu gibi Berlin’de de kendilerine destek veriyor.

Rundamental koşu takvimi

Geçtiğimiz yıldan bu yana Berlin, Kopenhag, Milano, Barcelona gibi önemli şehirlerdeki yarışlara katılım gösteren RUNDAMENTAL, Berlin Yarı Maratonu’na en kalabalık ekip ile katılım göstermeye hazırlanıyor.

rundamental berlin koşusu

RUNDAMENTAL ekibi: “Berlin şehrinde hepimizin koşmak, görmek ve deneyimlemek istediği çok fazla sokak var. 21K boyunca dümdüz akan rotası, koşanlar kadar bu heyecanı paylaşan ve destekleyen insanlar sayesinde bu şehirde yarışmak farklı bir anlam kazanıyor. RUNDAMENTAL gibi hayal gücü kuvvetli, motivasyonu yüksek bir koşu grubunun, yaratıcılığın ve özgünlüğün merkezi olan bu şehirde kendini evinde hissetmesi kaçınılmaz.” şeklinde konuştu.

 

 

#ForeverFaster

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79
938, 79 puan

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