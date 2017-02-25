Reebok Print Smooth ile Her Koşuda İzinizi Bırakın

Fitness dünyasının öncü ve yenilikçi markası Reebok, İlkbahar/ Yaz 2017 koleksiyonunda Print ailesinin yeni üyesi olan Reebok Print Smooth’u tanıtıyor.

Print Smooth, her stile uygun silueti ve hareket halindeki ayağın dijital haritasının çıkarılması sonucuyla yaratılan teknolojisiyle Reebok koşu ayakkabılarının ulaştığı son noktayı temsil ediyor.

Print Smooth, estetik görünen ve çok yönlü ayakkabı arayan günlük koşucuları hedefliyor. Hafif koşular ve koşu içeren fitness antrenmanlarına uygun olan Print Smooth’un kusursuz yastıklama sağlayan teknolojisi hareket esnasındaki esneklik ve denge ihtiyacında koşuculara yardımcı oluyor.

Print Smooth; ayağın baskı noktalarını bulmaya yönelik geliştirilen dijital ayak haritası teknolojisinin oluşturduğu özel yapısı ile dış tabanında iki farklı yoğunlukta köpük bulunduruyor ve ayağın ihtiyacı olduğu anlarda kusursuz yastıklama sağlıyor. Tabanında bulunan çok yönlü hareket edebilen birbirinden bağımsız yastıklama noktaları ile koşu sırasında ayağa maksimum esneklik veriyor. Özel taban çevresi tasarımı ile çok yönlü hareketlerde denge sağlıyor.