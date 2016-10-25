RAHAT UYUMANIZI SAĞLAYACAK 8 BESİN

Uyku, hayatımızı devam ettirebilmemiz için gerekli en temel ihtiyaçlarımızdan birisidir. Düzenli ve yeterli uyunan uyku, kişinin motivasyonunu, enerjisini hatta bütün hayatını olumlu olarak etkiler. Tam tersi yetersiz uyku ise kişinin hem zihinsel hem de bedensel olarak performansını düşürür.

Bazı bireylerde gece yatağa yattıkları zaman ile uykuya daldıkları zaman arasında uzun bir süre bulunabilir. Bunun nedeni psikolojik nedenlerin yanında besinsel kaynaklı nedenlerden de kaynaklı olabilir. Beslenme kaynaklı uyku problemleri için doğru besinleri tüketmeniz ve yanlış besinleri de beslenmenizden çıkarmanız yeterli bir yöntem olacaktır.

Balık

Çoğu balık (daha çok somon, ton balığı ve kalkan), yüksek miktarda B6 vitamini içerir. B6 vitamini, özellikle karanlıkta sentezi tetiklenen ve uykuyu hormonu olarak da bilinen melatoninin salgılatılmasını sağlayan mekanizmada görevlidir.

Yasmin Pirinci

Yüksek glisemik indeksinden ötürü Yasmin pirinci, diğer pirinç çeşitlerine göre kan şekerinizi daha hızlı ve daha fazla yükseltir. Yasmin pirincinin diğer besinlere göre daha fazla uyku getirmesinin nedeni tam olarak bilinmese de, konu üzerinde yapılan araştırmalar sonucu varılan sonuç şudur ki : Kan şekerinin yükselmesine bağlı olarak sentezlenen insülin hormonunun beraberinde sentezlettiği triptofan hormonu bazı amino asitlere etki ederek, uyku metabolizmasına bağlı hormonların beyine ulaşımını kolaylaştırır.

Ekşi Vişne Suyu

Melatonin içeriği yüksek olan ekşi vişne, rahatça uyumanız için en ideal besinlerden biridir. Özellikle suyunu tükettiğinizde daha küçük hacimde daha fazla melatonin alacağınızdan, uyku problemleri için meyvesini tüketmek yerine suyunu tüketebilirsiniz. Yetişkinlerde görülen İnsomnia(Uykusuzluk) hastalığı için günde 2 bardak ekşi vişne suyu önerilebilir.

Yoğurt

Yoğurt ve ayran gibi diğer süt ürünleri bol miktarda kalsiyum içerir. Kalsiyum fazlasının uykuya etkisi olup olmadığı bilinmemesine rağmen, kalsiyum eksikliğinin uykuya dalmayı zorlaştırdığı kanıtlanmıştır. Bu nedenle düzenli yoğurt ve ayran tüketen bireylerde (kalsiyuma bağlı) uykuya dalma zorluğu görülmez.

Tam Tahıllar

Bulgur, arpa ve diğer tam tahıl ürünleri magnezyumdan fakirdir. Journal of Orthomolecular Medicine’ın yaptığı çalışmalar sonucu, yetersiz magnezyumun uykuya dalmayı zorlaştırdığı bilinmektedir.

Koyu Yeşil Yapraklı Sebzeler

Kalsiyumdan zengin olan besinler süt ve süt ürünleri olarak bilinse de, koyu yeşil yapraklı sebzeler de yüksek oranda kalsiyum içerir. Dolayısı ile bu koyu yeşil yapraklı sebzeler de kalsiyum eksikliğine bağlı uyku sorunlarını ortadan kaldırarak rahat bir uyku uyumanızı sağlar.

Muz

En iyi potasyum kaynaklarından biri olan muz, B6 vitamini açısından da oldukça iyi bir kaynaktır. B6 vitamini, özellikle karanlıkta sentezi tetiklenen ve uykuyu hormonu olarak da bilinen melatoninin salgılatılmasını sağlayan mekanizmada görevlidir.

Nohut

Karbonhidrat ve bitkisel protein içeriğine ek olarak yüsek oranda kalsiyum, lif, potasyum, ve magnezyumda içeren nohut, aynı zamanda çok iyi bir B6 vitamin kaynağıdır. B6 vitamini, özellikle karanlıkta sentezi tetiklenen ve uykuyu hormonu olarak da bilinen melatoninin salgılatılmasını sağlayan mekanizmada görevlidir.