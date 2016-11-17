PUMPKIN PEANUT BREAD

Balkabağı mevsimi geçmeden kokusuna bayılacağınız bal kabaklı yer fıstıklı kek tarifimi hala denemediniz mi yoksa ? Hem fit bir tarif olsun hem de lezzetli olsun bir de ıslak kıvamda olsun derseniz buyrun bu tarafa alalım sizi(

Malzemeler

2 su bardağı tam buğday unu,

3 yemek kaşığı yoğurt,

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı,

3 yumurta,

4 dilim orta boy balkabağı,

2,5 yemek kaşığı şeker ilavesiz fıstık ezmesi

½ paket kabartma tozu

3 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için;

1 yemek kaşığı bal

1 avuç ceviz

Yumurta,yoğurt,zeytinyağını güzelce karıştırın. Ardından haşlanmış balkabaklarını çatal yardımıyla ezip,fıstık ezmesi ile birlikte ekleyin ve katıştırmaya devam edin.Kalan malzemeleri de ekleyip pürüssüz olana kadar karıştırın.Üzerine cevizleri serpiştirin ve 180 derecelik fırında 20-25 dk kadar pişirin.Pişen kekinizin üzerine balı gezdirip yanında iyi demlenmiş bir çay ya da mis kokulusundan bir kahveyle afiyetle yiyin..