Puma, Neslihan Atagül Doğulu’nun Yüzü Olduğu `Bu Sensin´ Kampanyasını Duyurdu!

PUMA, geçtiğimiz yıl başlattığı ‘BU SENSİN’ ateşini canlı tutmaya ve dünyanın her yerindeki tüm kadınlara özgüven aşılamaya devam ediyor. Global Spor Markası, bu yılın sokak modasına damgasını vuracak yepyeni Suede Heart modelinin tanıtımı için ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu ile işbirliği yapıyor. Room&Rumours’ da gerçekleşen lansmana Kadir Doğulu, İlker Kızmaz, Umut Eker ve İrem Sak gibi isimler katıldı.

Sportif ve feminen şıklığı bir araya getiren Suede Heart, pastel renk seçenekleri ve fiyonk olarak bağlanabilen sıra dışı bağcıklarıyla dikkat çekiyor. ‘Kendin olmak için sen ol. #BuSensin’ mesajına sadık kalan yeni kampanya fotoğraflarında, Neslihan Atagül Doğulu en doğal, en samimi haliyle görüntüleniyor. PUMA İlkbahar-Yaz 2017 koleksiyonunun en güzel parçalarını giyen Doğulu, verdiği pozlarla “kendine ve tarzına güvenen, kendi kurallarını kendi koyan, hiçbir şeyden taviz vermeyen güçlü kadın”imajını kusursuz biçimde yansıtıyor.

‘Sen’i keşfetmek için özel bir yolculuğa çıkmana gerek yok. Özel bir çaba harcamana gerek yok. Hissettiğin gibi olman yeterli.’ diyor Neslihan. Bu duruş, aslında onun stil hikâyesini de özetliyor: ‘Kişisel stilimde de bu felsefeyi koruyorum. Hissettiğim gibi giyiniyorum. PUMA’nın yeni spor giyim koleksiyonu da bunun için ideal.’

PUMA’nın ‘BU SENSİN’ kampanyasında, ünlü yıldız Neslihan Atagül Doğulu’nun yanı sıra uluslararası model, aktivist ve oyuncu Cara Delevingne de yer alıyor.

Kampanyada yer alan yeni Suede Heart modeli, iki farklı bağcık seçeneğiyle geliyor. Kurdele şeklinde bağlanabilen kadife şerit veya ayakkabının tarzını değiştiren kalın bağcıklar arasında seçim yapılabiliyor. “Aruba Mavisi”, “Prizma Pembesi” ve “Neon Sarısı” olmak üzere üç pastel renk çeşidi olan modeli, çok farklı şekillerde kombinlemek mümkün: kısa paçalı pantolon, jean, tayt, etek pantolon – seçeneklerin sonu yok.

Yeni Suede Heart modeli, 369 TL fiyatıyla tüm PUMA mağazaları ve seçkin satış noktalarında bulunabiliyor.