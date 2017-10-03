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Puma, Ignite İstanbul 2017 ile Şehri Ateşledi

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1.1k shares, 80 points

Dünyanın en hızlı spor markası PUMA’nın bu sene dördüncüsünü gerçekleştirdiği “IGNITE İstanbul” yarışı 1 Ekim 2017 Pazar günü Caddebostan’da yüzlerce kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Trafiğe kapatılan ve 10 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirilen koşunun ilki Nisan 2015’te İstanbul’da, 650 sporcunun, ikincisi ise 11 Ekim 2015’te yaklaşık 1.000 sporcunun ve 2 Ekim 2016’da 1.500’e yakın sporcunun katılımı ile koşuldu. PUMA’nın İstanbul’daki tek koşu grubu Rundamental ve Ankara Koşuyor, IGNITE Istanbul’a destek vererek katılımcıların koşuya hazırlanmalarına yardımcı oldu.

Antrenör eşliğinde toplu ısınma egzersizleriyle başlayan etkinlik 10 kilometrelik yarışın koşulması sonucunda ödül töreni ile devam etti. Sonrasında müzik eşliğinde farklı aktivitelerin yer aldığı alanda katılımcılar unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Puma İgnite İstanbul 2017

PUMA IGNITE İSTANBUL yarışında erkekler klasmanında birinciliği 31:10’luk derecesiyle Mestan Turan kazanırken, ikinciliği Doğa Nalbantoğlu, üçüncülüğü ise Güneş Nalbantoğlu elde etti. Kadınlar da ise genel klasmanında birinciliği 36:52’lik derecesiyle Yasemin Can kazanırken, ikinciliği Suzan Tunca, üçüncülüğü ise Benhür Öncel kazandı. İlk üçe giren tüm kadın ve erkek sporculara PUMA kit hediye edildi.

#IGNITEİstanbul

#ForeverFaster

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