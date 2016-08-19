PUMA FIERCE GOLD SERİSİ TÜRKİYE’DE

Puma Fierce Gold Serisi Türkiye’de

Puma Fierce Gold, serisi ile antrenman yapan kadınların tarzına dokunan PUMA, spor yaparken rahatlığın yanı sıra şıklığa da önem veren kadınların ilk tercihi oluyor. Bu yıl beklentilerin çok üstünde olan bir tasarımla karşımıza çıkan Gold serisi ile altın rengini en sade ve en şık şekilde spor kıyafetlerinde kullanarak kadınların spor giyimde şıklığı ön plana çıkarma isteğine cevap veriyor.

Özellikle benzeri görülmemiş tasarıma sahip geçtiğimiz aylarda tanıttığı çok hafif ve çok estetik antrenman ayakkabısı Fierce modelini bir üst seviyeye taşıyarak, ayakkabının ağ doku içeren dış katmanları, şimdi göz alıcı altın detaylarıyla daha da zenginleşti.

Puma Fierce Gold serisinde sizi neler bekliyor?

Puma Fierce Gold Ayakkabı; Havalı tasarımı sayesinde ilk bakışta antrenman ayakkabısından çok lifestyle bir görünüme sahip olduğunu düşündürse de, Fierce Gold üst düzey bir training ayakkabısıdır. Ayak bileğinin üstünü geçen ön ve arka kısmı, farklı tasarımı Fierce’ü diğer tüm antrenman ayakkabılarından ayırıyor. Tayt ve şortlarınızla birlikte kullanıldığında havalı bir görünüme sahip olmanızı sağlayarak, hem antrenman esnasında rahatlıkla kullanılabilir, hem de günlük hayatta kıyafetlerinizle çok şık bir kombin oluşturabilirsiniz. Siyah, sade tasarımının üzerinde parlayan altın rengi PUMA amblemi sayesinde spor giyimde ince bir şıklığa rahatlıkla sahip olmanız için en iyi tercih; Gold serisine ait PUMA Fierce.