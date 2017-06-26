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Private Reason Bebek Private Reason Tostun Tarihini Yeniden Yazıyor!
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Private Reason Tostun Tarihini Yeniden Yazıyor!

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78
938 shares, 78 points
Private Reason Bebek

Private Reason Bebek,  (Artisan Coffee & Kitchen)“This is my happy place” sloganıyla, Bebek’te açıldığı ilk günden beri tüm 3. dalga kahve ve sağlıklı yiyecek severlerin uğrak yeri haline geldi. Yenilenen menüsündeki artisan tostlarıyla adeta tostun tarihini yeniden yazıyor.

Açıkhava reklam sektörünün önde gelen firmalarından Reklam2010’un da kurucusu olan Vardar Topçu’ya ait Private Reason’ın menüsünde yer alan ve sızma zeytinyağı ile hazırlanan birbirinden lezzetli artisan tostlar adeta damak çatlatan cinsten.

Private Reason Bebek kahve

Mekanın eğlenceli isimler verdiği tostlardan öne çıkanlar arasında;

Roast beef, hindi füme, cheddar, avocado ve ahududu marmeladı ile hazırlanan 2’li İlişkiler, hardal soslu fırınlanmış tavuk, Kars kaşarı, cheddar, yeşil elma, taze reyhan ve taze kekiğin muhteşem birlikteliğinden oluşan Efsane 3’lü, hindi füme, mozzarella, domates ve ev yapımı pesto sos ile hazırlanan Bir Baba Hindi, mozzarella, keçi peyniri, karamelize soğan ve Private guacamole sosun muhteşem birlikteliğiyle ortaya çıkan Gurme Tost, ızgarada pişirilen gurme sucuk, ızgara domates ve dil peyniri ile hazırlanan Vardar’ın Favorisi yer alıyor.

Menüde ayrıca gün boyu servis edilen Private kahvaltı tahtası ve avocado’ lu, kinoalı omletler, ev yapımı granolalar, birbirinden lezzetli salatalar, adeta laboratuvar görüntüsünü andıran 3. Dalga Kahve demleme yöntemleriyle hazırlanan sıcak ve soğuk nitelikli kahve çeşitleri (özellikle Japanese Syphon ve Cold Brew), kendi mutfaklarından günlük olarak çıkardıkları ve kavanozda sundukları tatlılar, taptaze sebze ve meyvelerle anında sıkıp hazırladıkları detox içecekler, nitelikli dünya çayları ve yerel çaylarla özel olarak blend ettikleri 40’ a yakın çay çeşidi ve daha birçok ürün bulunuyor.

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938
78
938 shares, 78 points

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