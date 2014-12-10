PORTAKALLI BRÜKSEL LAHANASI

Malzemeler
300 gram brüksel lahanası
1 portakal
1/2 limon
Sarımsak
Zeytinyağı
Yapılış
Lahanalar 10 dakika kadar haşlandıktan sonra ortalarından kesilerek çukur borcama yerleştirilir. Portakal (posasıyla birlikte), limon, zeytinyağı ve sarımsaktan oluşan karışımımız lahanaların üzerine dökülür. 100 derecede 10-15 dakika pişirilir.
Not
Tatlandırmak için damak tadınıza göre baharatlar kullanabilirsiniz.
Sarımsak ve zeytinyağının oranını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
Dilerseniz hazırlanan portakal sulu karışıma portakal ve limon kabuğu rendeleyebilirsiniz.
Afiyet olsun… 🙂
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