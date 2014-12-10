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PORTAKALLI BRÜKSEL LAHANASI

Selin Işıksoy
Yazı Selin Işıksoy
216
59
216, 59 puan

Malzemeler

300 gram brüksel lahanası

1 portakal 

1/2 limon

Sarımsak

Zeytinyağı

Yapılış

Lahanalar 10 dakika kadar haşlandıktan sonra ortalarından kesilerek çukur borcama yerleştirilir. Portakal (posasıyla birlikte), limon, zeytinyağı ve sarımsaktan oluşan karışımımız lahanaların üzerine dökülür. 100 derecede 10-15 dakika pişirilir. 

Not

Tatlandırmak için damak tadınıza göre baharatlar kullanabilirsiniz. 

Sarımsak ve zeytinyağının oranını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 

Dilerseniz hazırlanan portakal sulu karışıma portakal ve limon kabuğu rendeleyebilirsiniz. 

Afiyet olsun… 🙂 

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216
59
216, 59 puan

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