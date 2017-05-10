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Photoderm Nude Touch SPF 50+ Photoderm Nude Touch SPF 50+ Kusursuz Bir Cilt
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Photoderm Nude Touch SPF 50+ Kusursuz Bir Cilt

Monthly Fitness Haber
by Monthly Fitness Haber
1.3k
76
1.3k shares, 76 points
Photoderm Nude Touch SPF 50+

Bioderma’dan  karma ve yağlı ciltler için güneş  koruyucu devrim:

Yeni bir doku, yeni bir teknolojiyle Photoderm Nude Touch SPF 50+

Bioderma’nın karma ve yağlı cildin yaşadığı sorunlardan ilham alarak geliştirdiği Photoderm Nude Touch SPF 50+ güneş koruyucu ile parlama sorunu ve ton eşitsizliği tarih oluyor. Sadece Photoderm Nude Touch SPF 50+ ürününde bulunan sıvıdan pudraya dönüşüm teknolojisi ile mat bir görünüm ve kadifemsi bir his veriyor. 
Bioderma,  güneş korumasında devrim yaratacak bir ürünle, güneş  korumasından fazlasını sunuyor…  Photoderm Nude Touch SPF 50+, karma ve yağlı ciltler için hem günlük koruma sağlarken hem de  hücresel Bioprotection patenti ile cildi derinlemesine koruyor.

Natural, light ve golden   olmak üzere 3 farklı renk tonuyla kullanıcıların beğenisine sunulan Bioderma Photoderm Nude Touch SPF 50+, yüksek kapatıcı özelliği ile  ciltte doğal bir görünüm yakalıyor.

Matlaştırıcı pudralar ve parlama karşıtı içeriğiyle 8 saate kadar yağ kontrolü sağlıyor, mineral pigmentler sayesinde ise doğal bir cilt görünümü yaratan ürün, 21 günde cilt kusurlarını azaltıyor.

Uygulandıktan sonra 30 saniyede ışıltı hissi veren ürün, ciltte beyaz leke ve pürüz bırakmayan kolay yayılımla birlikte optimal güneş koruması sağlıyor.

Formülünde bulunan salisilik asit; cilt dokusunu pürüzsüzleştiriyor.  Kapriloil glisin;  üretilen sebum miktarını düzenliyor. Fluidactive pantenti ise; cildin kalıcı olarak çok daha net ve pürüzsüz bir hale gelmesini sağlıyor.


Kimler kullanabilir?

Karma ve yağlı cilde sahip yetişkin ve gençler kullanabilir.

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1.3k
76
1.3k shares, 76 points

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