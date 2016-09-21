patatesten-korkma

Diyet yaparken yasaklılar listesine eklenen patatesin aslında birçok faydası olduğuna değinmek isterim. Potasyum açısından zengin olan patates tüketimini ve pişirme yöntemini iyi ayarlayabilirseniz kazançlı çıkarsınız.

Potasyum minerali vücudun pH değerini dengede tutar, kas ve sinir sistemimizin normal fonksiyonlarını gerçekleştirmesini sağlar ve yüksek kan basıncı riskini minimum seviyeye indirir. Bu yüzden özellikle tansiyon hastalarının bu minerali besinler vasıtasıyla almaları önemlidir.

Gelelim Türk halkının vazgeçilmezi patatese; Patates düşünülenin aksine kilo vermeye yardımcı vücudunuz için gerekli karbonhidratı bünyesinde barındıran enerji verici bir sebzedir. Hatta bazı sporcular ekmek yerine patatesi tercih eder. Uzun süre tok kalmanızda etkin rol oynar. Sindirim sistemi sağlığını korumasının yanında patates bağırsak hareketlerini arttırarak kabızlık ve şişkinlik sorununu ortadan kaldırır. Bu özelliği ayrıca zayıflamanıza katkı sağlar.

Tabi konu zayıflamak olunca her bir besin maddesinden korkarak yaşıyoruz. Ölçülü tüketildiği takdirde patatesin ne kadar da zararsız olduğunu anlayacaksınız. Pişirme yöntemlerine gelince; yağsız, tuzsuz haşlayarak baharatlarla tatlandırabilirsiniz. (baharatlarında metabolizma ateşleyici olduğunu unutmamak gerekir) ya da fırında pişireceğiniz patateslerinizi mükemmel bir atıştırmalığa dönüştürebilirsiniz. En zararlı görünen besinleri bile sağlıklı hale çevirmek sizlerin elinde.