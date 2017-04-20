Omega 3 Takviyesi Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Omega 3 yağ asidleri,vücutta birçok fonksiyonu olan çoklu doymamış yağ asidi grudur. Yağlı balık ve kabuklu deniz ürünleri gibi besinlerde hayvansal orjinli omega 3 elde bulunurken keten tohum, ceviz ve semiz otunda ise bitkisel orjinli omega 3 yağ asıdleri içermektedir.

3 temel omega 3 yağ asidi vardır Bunlar, alpha-linolenic acid (ALA), eicosapentaenoic acid (EPA), docosahexaenoic acid (DHA)’dır. ALA esansiyel bir yağ asididir yani vücutta üretilmez besinlerden veya besin takviyelerinden sağlanmaktadır. Ayrıca ALA nın bir bölümü vücutta DHAve EPA ya dönüşmektedir.

Omega 3 içeren ve yaygın olarak kullanılan omega 3 besin destekleri, balık yağı ( EPA ve DHA sağlayan) ve keten tohumu (ALA) nu kapsamaktadır. Alg yağları ise DHA nın vejeteryan kaynağıdır

Omega 3 yağ asidleri, kas hareketleri, kan pıhtılaşması, sindirim, doğurganlık, hücre bölünmesi ve büyüme gelişmeyi kapsayan önemli vücut fonksiyonlarında görev yapmaktadır.

Omega 3 takviyesi ile alinan DHA nin ozellikle kalp damar hastaligi olan bireyler için önemli iken EPA ise beyin sagligi ve hafıza üzerinde oldukça etkilidir.

OMEGA 3 SÜPLEMANIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

Omega 3 süplemanları genelde herhangi bir yan etkiye yol açmamaktadır. Yan etki görüldüğünde ise genelde ishal ve hazımsızlık şeklinde görülebilmektedir.

Omega 3 süplemanları kanama süresini uzatabilmektedir, antikoagulan gibi kanama suresini kan sulandirici ilaç kullanan bireyler yada steroid olmayan anti inflamatuar ilaç (NSAIDs) kullanan bireyler hekimlerine danismadan omega 3 suplemani kullanmamalidir.

DOGRU OMEGA 3 TAKVIYESI SECIMI NASIL OLMALIDIR

Balik yagi formunda omega 3 takviyesi alirken kursun civa gibi agir metal bulasi olmamasina dikkkat edilmelidir cunku agir metal bulasi toksiktir ve dolayisiyla saglik acisindan oldukça zararlidir.Bu anlamda Soğuk Press Yöntemi ile elde edilmiş omega 3 içeren balık yağı kapsüllerini kullanmak en faydalı ve sağlıklı seçenek olacaktır.

Ayrıca omega 3 takvıyesı olarak balık yağı tercih ettiğinizde omega 3 yağ asıd miktarını mutlaka kontrol etmelisiniz zira bu miktar bazı ürünlerde %5 civarında olabilmektedir.

Bir diğer önemli nokta ise EPA/ DHA oranıdır. Bu oran en az 3/2 olmalıdır.

EPA/DHA oranı kadar miktarı da çok önemlidir. İyi bir omega 3 takviyesi en az 250-300 mg EPA ve 100-150 mg DHA icermelidir.

Omega 3 besin takviyeleri vücuttaki biyoyararlılık esas alındığında hayvansal orjinli ( yağlı balık veya denız urunleri )olmalıdır. Bitkisel kaynaklı keten tohumumdan elde edilen ALA takviyelerinin ancak bir kısmı karaciğerde EPA ve DHA ya çevrilmektedir.

Kullanılan Omega 3 besin takviyesi sağlık açısından ve biyoyararlılık bakımından trigliserid formunda olmalıdır.

Ülkemizde de satışı olan Cod Liver Oil formunda satılan omega 3 yağ asidleri barındıran ürünler aynı zamanda balıktan elde edilmiş vitamin D ve Vitamin A içermektedir. Vitamin D ve Vitamin A eksikliği olan bireylerde eksikliği tamamlamak açısından faydalı olabileceği gibi fazla miktarın toksik etki yaratabileceği unutulmamalıdır.