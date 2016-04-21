ÖLÜMSÜZLÜK İKSİRİ: KOMBUCHA

Kombucha içeceği, eski Çinliler tarafından 2000 yıldır “Ölümsüzlük İksiri” olarak kullanılmaktadır. Bakteri ve mayalardan oluşan çayın önemli içeriği Kombucha denilen çay mantarıdır. Doğu Asya’da ortaya çıkmış, Almanya’ya 19.yüzyılın başlarında Rusya üzerinden ulaşmıştır. Mantar, düz bir diske benzer, jelatine benzer bir zardan oluşur. Kombucha mantarı çay ve şekerden oluşan besleyici bir solüsyonun içinde yaşar ve bu sıvı içinde sürekli olarak ürer. Mantarımsı tabaka çayın bütün yüzeyine yayılır ve daha sonra kalınlaşır. Mantar sürekli üreme eğilimindedir.

Mayalanma ve oksitlenme sürecinde, çeşitli tepkimeler oluşur ve şekerle beslenen mantar glükuronik-asit, laktik-asit, vitaminler, amino asitler, antibiyotik maddeler vb. gibi çaya giren diğer değerli maddeleri üretir.

Kombucha, genellikle mantar olarak adlandırılsa da, Günther W. Frank tam olarak bir mantar olmadığını ama bakteri ve mantardan oluşan ortak-yaşam kültürü olduğunu belirtmiştir. Bu kültürlerin, antik zamanlardan beri, dünyanın her yerinde, sağlığı-iyileştiren mayalanmış içecekler ve gıda maddeleri elde etmek amacıyla, insanlar tarafından sağlıkları için kullanılmış ve uygulanmış olduğu düşünülürse aslında büyük bir kültürün taşıyıcısı olan bir çeşit antik ev ilacıdır.

Kombu çayı organizmaları zararlı maddelerden arındırır ve metabolizmayı iyileştirir, bu şekilde vücudun savunma kapasitesi iyileşir. Aynı zamanda, bağırsak faaliyetlerini düzenleyici, yorgunluğa, halsizliğe, sinirliliğe, gut, romatizma, böbrek taşları, arterioskleroz, yüksek tansiyon ve onun baş dönmesi, yaşlılık, bağırsaktaki kötü bakterilere karşı fakat özellikle de bütün metabolik hastalıklarda ve erken dönemlerdeki kansere karşı mükemmel bir ilaçtır. Sporcular ve yoğun zihinsel çalışma yapanlar için de çok tavsiye edilmektedir. Kombu çayına atfedilen pek çok sağlığı-iyileştiren özelliklerin bazılarının daha fazla araştırılmaya ihtiyaçları vardır. Ancak, diğer aktif mekanizmalar, hem bilimsel testlerle ve hem de deneylerle, örneğin: bağırsak florasının düzenlenmesi, hücresel kuvvetlenme, zararlı maddelerden vücudun arınması ve artık maddelerin vücuttan atılması, metabolik uyumlulaştırma, antibiyotik etkisi, pH-dengesinin kolaylaştırılması, tamamen kanıtlanmıştır.

Kombu Çayı nasıl hazırlanır ?

Üç litre temiz suyu (klorsuz doğal kaynak suyu olursa daha iyi olur) paslanmaz çelik ya da cam tencerede kaynatınız. (Asla alüminyum kap kullanmayınız, zira alüminyum zehirli maddeler içermektedir.) Su kaynamaya başladıktan sonra içine 1/4 litre (1,5 su bardağı) beyaz toz şeker katıp beş dakika daha kaynatınız. Ocağı kapatıp, on poşet siyah çayı suya ekleyiniz. (Alışılmış lipton poşet çayı işe yarayacaktır. Ayrıca koyacağınız 4 poşet şeftali aromalı çay ise çok hoş bir koku verir.) Çayı 15 dakika demlemeye bıraktıktan sonra içindeki çay poşetlerini alınız ve karışımı oda sıcaklığına gelinceye kadar bırakınız. Çayı çok temiz, geniş ağızlı bir cam kavonoza, Borcam cam kaseye yada Pyreks cam kaseye (kurşunlu kristal cam olmamalı) boşatınız. Not: Mantarın yayılabileceği yüzey ne kadar geniş olursa, çay o kadar süratle fermante olur. Bir önceki hafta hazırlamış olduğunuz fermante edilmiş çaydan az miktarda bu karışıma ekleyebilirsiniz. Bu fermantasyon işlemini hızladıracaktır. Asit de mantarın yüzeyde yüzmesini sağlayacaktır. Bu gerekli değildir, fakat tavsiye edilmektedir. Mantarınızı serin suyla ve temiz ellerinizle hafifçe yıkayınız ve çayın üzerine yerleştiriniz. Her zaman mantarın daha açık renkli olan kısmının yukarı doğru bakmasına dikkat ediniz. Bazen mantar kavanozun dibine çökecektir. Yukarıya doğru genellikle kendi kendine çıkar. Bu işlem birgün içinde gerçekleşmezse temiz ellerinizle mantarın tersyüz olup olmadığına bakınız ve tekrar yüzeye yerleştiriniz. Kabı bir tülbent veya örtüyle örtünüz ve çevresine lastik geçiriniz. Kavanozu oda sıcaklığında bırakınız ki, ne çok sıcak ne çok soğuk olmasın. Endirekt ışık olabilir fakat gerekli değildir. Direkt güneş ışığı zarar vericidir. Fermantasyonun ve oluşumun gözlenebilmesi için gerekli ısı 19-29 derece (celcius)’ dur. Ortalama 23 derece (celcius) gerekli ortamı sağlayacaktır. Tat tercihinize göre çayı 4-8 gün fermantasyona bırakınız. 4 günlük fermantasyon sonrası çayın tadı üzüm şırası gibi olur, birkaç gün sonra da biraya ya da hafif şampanya ya benzer 8 günlük fermantasyon sonrası ise bu içecegin tadı sirkeye döner ve daha güçlü tıbbi özellikler kazanır; ev sirkesi olarak ya da antiseptik gargara olarak da kullanılabilir.

PEKİ İÇERİSİNDE NELER VAR?

Amino asitler, Organik asitler, Probiyotikler, Polifenoller, Organik enzimler

B Vitaminleri C vitamini ve Mineraller bulunmaktadır.

**Polifenoller

Antioksidan özelliklerinden dolayı insan sağlığına faydaları vardır. Antioksidan polifenollerin oksidatif stresi (reaktif oksijen ile meydana gelen stres) azaltmalarindan dolayı, kardiyovasküler hastalık ve kanser risklerini de azalttığına dair bulgular vardır .Bu bileşiklerin Alzheimer hastalığınin başlangıcını da geciktirdiği gösterilmiştir.

**ORGANİK ASİTLER

Glükuronik Asit: Normal şartlarda karaciğerde üretilir.Güçlü bir detoks etkisi yapar ve kolayca glukosaminlere dönüştürülür. İskelet sistemimizin temel yapılarından biridir.

Asetik asit: Antiseptiktir ve patojenik bakteriler için inhibitör görevi görür.

Hyalüronik asit: Cilt ve kıkırdak dokusu için çok önemli bir bileşendir.

Laktik asit: Temel olarak sağlıklı sindirim hareketine yardımcı olur. Karaciğer için enerji üretir.

Malik asit: Karaciğerin detoks fonksiyonlarında yardımcı olur.

YARARLARI

Vücuda zarar veren toksinlerin böbrekler ve su vasıtası ile vücuttan dışarı atılması,(ilaç kalıntıları,kimyasal kalıntılar,radyoaktif kalıntılar,sağlıksız ve hormonlu gıdaların kalıntıları..vb)

*Bağışıklık sisteminin güçlendirilip vücut direncinin arttırır. Vücudun hastalıklardan korunması ve hastalıklarla mücadele eder.

*Enerji artışı sağlayarak, vücut performansının arttırır.

*Damarların genişlemesi; kan dolaşımının hızlanması, hücrelere bol oksijen taşınması ve metabolizmanın hızlandırılması,

*Kan değerlerinin normalize edilmesi, kan şekerinin sabitlenmesi ve tansiyon düzeninin sağlar.

*Kanserden korunma ve tümorlerin yok edilmesinde yardımcı olur.

*Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. (kardiyak kasının güçlenmesi , damar sertliği,damar bozuklukları,varis..vb.)

*Bağırsak florasının güçlendirilmesi ve bağırsak düzeninin sağlanmasına yardımcı olur.

*Vücut ağırlığının düzenlenmesine yardımcı olur.

*Sinir sisteminin düzenli çalışması,uykusuzluk ve stresin yok edilmesi,panik atak, depresyon, uyku bozuklukları, baş ağrıları,migren, sinüzit, mutsuzluk, kronik yorgunluk ve halsizlik problemlerinin çözümüne destek verir.

*Solunum bozukluklarının tedavisine yardımcı olur.

*Kas ve eklem rahatsızlıklarını dindirir. (kas ağrıları, kramp,yorgunluk, eklem iltihabı, romatizmaya bağlı rahatsızlıklar, artiritis, gut, kireçlenme, ve tendon problemleri)

*MS(Multiple Sclerosis) sspe, parkinson, epilepsi, alzheimer ve şizofrenik rahatsızlıkların tedavisine destek olur.

*Cinsel performans artışı ve cinsel problemlerin giderilmesine yardımcı olur.

*Karaciğerin güçlendirilmesinde ve karaciğer bozlukluklarının tedavisinde önemli destek vermesi,ikrobik ve virütik hastalıklarda vücuda destek verir.