Ofiste SaÄŸlÄ±klÄ± YaÅŸam Ã–nerileri

Masa baÅŸÄ±nda saatlerce hareketsiz kalmak ofis Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n her iÅŸ gÃ¼nÃ¼ yaÅŸadÄ±klarÄ±, klasik bir durum. Ãœstelik Ã§oÄŸunluk Ã¶ÄŸÃ¼nlerini de masa baÅŸÄ±nda geÃ§iÅŸtirme taraftarÄ±. HareketsizliÄŸin Ã¼stÃ¼ne hem saÄŸlÄ±ksÄ±z, hem de yÃ¼ksek kalorili atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±klar eklenmesiyse birÃ§ok saÄŸlÄ±k problemini de beraberinde getirmekte! Ofis Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nda obezite, insÃ¼lin direnci, diyabet, yÃ¼ksek kolesterol, hipertansiyon, D vitamini eksikliÄŸinin yanÄ±nda osteoporoz, bel fÄ±tÄ±ÄŸÄ± vb. kas-iskelet sistemi hastalÄ±klarÄ± da sÄ±klÄ±kla gÃ¶rÃ¼lmektedir. UnutulmamasÄ± gereken bir nokta ise yeterli ve dengeli beslenmenin saÄŸlÄ±ÄŸa etkisinin yanÄ± sÄ±ra, iÅŸ gÃ¼cÃ¼ performansÄ±nÄ±n artmasÄ± ve baÅŸarÄ± iÃ§in Ã¶nemli katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±dÄ±r.

Ofis Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nda kahvaltÄ±yÄ± atlama, yemek yemeye yeterli zaman ayÄ±rmama, Ã¶ÄŸÃ¼nleri geÃ§iÅŸtirme, Ã§ok fazla Ã§ay/kahve ve yetersiz su tÃ¼ketme, yanlÄ±ÅŸ yemek seÃ§imlerinde bulunma gibi durumlar saÄŸlÄ±klÄ± beslenme adÄ±na ciddi problemler teÅŸkil etmektedir. Ã–zellikle kahvaltÄ±nÄ±n atlanÄ±p poÄŸaÃ§a, aÃ§ma, bÃ¶rek, biskÃ¼vi gibi hem gereÄŸinden fazla yaÄŸlÄ± hem de basit karbonhidrat iÃ§eren besinlere yÃ¶nlenmesi sonucu yaÅŸanan kan ÅŸekeri dalgalanmalarÄ±; dikkat daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ±na, uyuklama hallerine yol aÃ§abilmektedir. SonuÃ§ olarak iÅŸ verimi de azalmaktadÄ±r. KapalÄ± ofis ortamÄ±nda gÃ¼neÅŸten, temiz havadan, oksijenden yoksunluk ise D vitamini eksikliÄŸini beraberinde getirebilmektedir.

Ã‡ay, kahve tÃ¼ketiminin fazla olmasÄ± hem diÃ¼retik etki gÃ¶stererek vÃ¼cut su dengesini bozmakta hem de su iÃ§me isteÄŸini azaltmaktadÄ±r. AyrÄ±ca A, C, E vitaminlerinin ve demir, kalsiyum gibi elzem minerallerin emilimini de olumsuz etkilemektedir. Ã‡aya, kahveye eklenen kÃ¼p ÅŸekerle ise hem gereksiz kalori alÄ±mÄ± hem de kan ÅŸekerinin aniden yÃ¼kselip dÃ¼ÅŸmesi gibi bir tablo yaÅŸanmaktadÄ±r.Â Ã–ÄŸÃ¼n aralarÄ±nÄ±n uzun olmasÄ± ve Ã¶ÄŸÃ¼nlerin geÃ§iÅŸtirilmesiyle kan ÅŸekeri dÃ¼ÅŸerek konsantrasyonda azalmaya neden olmaktadÄ±r.

Ä°stanbul Ãœniversitesi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re; katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n % 13.1â€™i gÃ¼nlÃ¼k olarak iki ve daha az Ã¶ÄŸÃ¼n tÃ¼ketirken, en Ã§ok % 55.4 ile Ã¶ÄŸle yemeklerini atladÄ±klarÄ± belirlenmiÅŸtir. Ã–ÄŸÃ¼n atlama nedenleri olarak ise zamanÄ±nÄ±n olmamasÄ± (% 33.1) ile rejim yapmak/zayÄ±flamak (% 23.1) gÃ¶sterilmiÅŸtir.

Avustralya SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±n GeliÅŸtirmesi Projesi kapsamÄ±nda ise ofis Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± beslenme bariyerleri arasÄ±nda;Â ofisteki saÄŸlÄ±ksÄ±z besinlerin varlÄ±ÄŸÄ±, ofis Ã§evresinde saÄŸlÄ±ksÄ±z besine ulaÅŸÄ±m imkÃ¢nÄ±, genÃ§lerin daha Ã§ok otomatlara yÃ¶nelmesi ve saÄŸlÄ±klÄ± besinlerin daha pahalÄ± gelmesi sonuÃ§larÄ±na ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

TÃ¼m bu problemlerin basit Ã§Ã¶zÃ¼mleri ise sizin elinizde! KahvaltÄ±yÄ± ya evde edin ya da evde hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir tam tahÄ±llÄ± sandviÃ§/ meyveli kahvaltÄ±lÄ±k gevreÄŸi ofise gÃ¶tÃ¼rÃ¼n. MasanÄ±zda muhakkak su bulundurun. En bÃ¼yÃ¼k tehlikelerden biri ise masa baÅŸÄ±nda tÃ¼ketilen atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±klardan gelmektedir. MyVoucherCodes.co.ukâ€™nin, 1947 kadÄ±n ofis Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± anketin sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re:Â sadece masa baÅŸÄ±nda atÄ±ÅŸtÄ±rarak 650-750 kalori alÄ±nabilmektedir. Ãœstelik Ã§oÄŸu gerÃ§ekten acÄ±kmadan deÄŸil, sÄ±kÄ±lmaktan kaynaklanmaktadÄ±r. Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±n %64â€™Ã¼nÃ¼n ofisteyken evdekinden Ã§ok daha fazla atÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir. FarkÄ±nda bile olmadan sadece atÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorum diyerek bu kadar ekstra yÃ¼ksek kaloriler alÄ±nabilindiÄŸinden, Ã§ekmecenizde saÄŸlÄ±klÄ± ara Ã¶ÄŸÃ¼n alternatiflerini mutlaka bulundurun. Bu saÄŸlÄ±klÄ± atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k alternatifleri ise taze veya kuru meyveler, grissini, wasa, sÃ¼t, yoÄŸurt, ayran, kefir-probiyotik Ã¼rÃ¼nler, ceviz, fÄ±ndÄ±k, badem gibi yaÄŸlÄ± tohumlar, bir avuÃ§ beyaz leblebi ve sÃ¼tlÃ¼ kahve vs. olabilir.

EÄŸer eve varmanÄ±z geÃ§ saatleri buluyorsa ikindi ara Ã¶ÄŸÃ¼nÃ¼nde tam tahÄ±llÄ± bir tost ile yanÄ±na bir ayran Ã§ok iyi bir seÃ§enek. Ã–ÄŸÃ¼nler planlanmalÄ±; karbonhidrat, protein ve yaÄŸ kombinasyonunu dengeli daÄŸÄ±tÄ±lmalÄ±dÄ±r. Ã–rneÄŸin Ã¶ÄŸle yemeÄŸi alternatifleri olarak; sebze- bakliyat Ã§orbalarÄ±, Ä±zgara et/tavuk/balÄ±k, sebze ve kurubaklagil yemekleri veya tam tahÄ±llÄ± ekmekten sandviÃ§/tost verilebilir. Ã–ÄŸÃ¼nlerle birlikte yoÄŸurt/ayran/cacÄ±k, az yaÄŸlÄ± salata, lifli ekmek tÃ¼ketilmesi de doygunluÄŸu arttÄ±racaktÄ±r. PosalÄ± besinler tÃ¼ketilmesiyle de tokluk sÃ¼reniz artacak ve kabÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n da Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilebilecektir. Bunun iÃ§in tam tahÄ±llarÄ±, kabuklu meyveleri, sebzeleri ve posa zengini kurubaklagilleri diyetine dahil etmeniz Ã¶nemli. Ä°ÅŸ yerinde bu alternatifleri bulamÄ±yorsanÄ±z evden ton balÄ±klÄ±/ hindi fÃ¼meli/ peynirli, kinoalÄ± bir salata hazÄ±rlayÄ±p Ã¶ÄŸle arasÄ±nda tÃ¼ketebilirsiniz. Aralarda kahve tÃ¼ketilecekse kremalÄ±, ÅŸuruplu kahve tÃ¼ketiminden mutlaka uzak durun! Bunun yerine sÄ±cacÄ±k bir latteyle hurma-ceviz ikilisi keyfi harika gider, benden demesi!

HareketsizliÄŸe karÅŸÄ± ise gÃ¼n iÃ§erisinde 2 saatten fazla masada hareketsiz oturmamaya dikkat edin. Marmara Ãœniversitesinin masa baÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlar Ã¼zerindeki araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re; bilgisayar kullanÄ±mÄ±yla en sÄ±k sÄ±rt, bel, boyun ve saÄŸ omuz bÃ¶lgeleri etkilenmiÅŸtir. Bu da iÅŸ veriminde azalmayla sonuÃ§lanmaktadÄ±r.Â 15 dakikada bir omuz, kol ve bacaklarÄ±nÄ±zÄ± oturduÄŸunuz yerde hareket ettirmeye Ã¶zen gÃ¶sterin.Â El ve ayaklarda biriken Ã¶deme karÅŸÄ± olarak oturarak yÃ¼rÃ¼me aktivitesini de uygulayabilirsiniz. Bunun iÃ§in sandalyede dik otururken yerinizde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±yormuÅŸÃ§asÄ±na eÅŸ zamanlÄ± olarak kollarÄ± ve ayaklarÄ± hareket ettirmek yeterli. AyrÄ±ca sandalyede zÄ±plama hareketi de oldukÃ§a etkili bir egzersiz alternatifi.Â Sandalyede dik otururken dizleri zemine doÄŸru geniÅŸ ve uzun bir ÅŸekilde uzatÄ±rken,Â kollarÄ± da aynanda geniÅŸ ve dÃ¼z bir ÅŸekilde yukarÄ±ya aÃ§arak kaldÄ±rÄ±p indirme hareketiyle bu egzersizi uygulayabilirsiniz. Bu egzersizleri TÃ¼rkiye Diyabet Cemiyeti Ã¶nermektedir.