Ã–dem Nedir? Sebepleri Neler?

Siz de zaman zamanÂ sabahlarÄ± yÃ¼zÃ¼nÃ¼z ÅŸiÅŸ uyanmaktan, yÃ¼zÃ¼klerinizin parmaÄŸÄ±nÄ±zÄ± sÄ±kmasÄ±ndan, ayaklarÄ±nÄ±zÄ±n ÅŸiÅŸmesinden, Ã§orabÄ±nÄ±zÄ±n ayak bileÄŸiniz Ã§evresinde iz bÄ±rakmasÄ±ndan ÅŸikayet etmiÅŸtirsiniz. SÃ¼rekli hale geldiÄŸinde yaÅŸam kalitesini etkileyen bu durumun sebebi Ã¶demdir. Peki Ã¶dem nedir?

VÃ¼cudumuzun %65-70 ‘inin sudan oluÅŸtuÄŸunu Ã§oÄŸunuz duymuÅŸtursunuz. HÃ¼crelerimiz ve dokularÄ±mÄ±z yeterli su varlÄ±ÄŸÄ±ndan iÅŸlevlerini gÃ¼zelce yerine getirirler. Ã–dem ise,Â iÅŸte bu sÄ±vÄ±nÄ±n damar iÃ§inden, damar dÄ±ÅŸÄ±na sÄ±zmasÄ± ile oluÅŸur.Â Bu durumÂ Hipertansiyon, Kalp yetmezliÄŸi, BÃ¶brek ve karaciÄŸer yetmezliÄŸi, tiroid bezi hastalÄ±klarÄ±nÄ±n semptomu olarak ortaya Ã§Ä±kabilir.

EÄŸer bu hastalÄ±klardan birine sahip deÄŸilseniz Ã¶deminizin sebebi besleme dÃ¼zeniniz ve yaÅŸam tarzÄ±nÄ±n olabilir. Fazla kilolarÄ±ndan ÅŸikayetÃ§i olanlarÄ±n,diyetÂ yapanlarÄ±n ve menstÃ¼rasyon dÃ¶nemindeki kadÄ±nlarÄ±n ortak ÅŸikayeti Ã¶demi Ã¶nlemek adÄ±na sizin iÃ§in bir kaÃ§ Ã¶nerim var ðŸ™‚

Tuz TÃ¼ketimini AzaltÄ±n

HÃ¼cre iÃ§i ve hÃ¼cre dÄ±ÅŸÄ± sÄ±vÄ±nÄ±n dengede tutulabilmesi iÃ§in bu sÄ±vÄ±nÄ±n iyon yani elektrolit dengesinin saÄŸlanmasÄ± gerekir. Bu elektrolitlerin baÅŸÄ±nda ise sodyum ve potasyum gelir. Sodyumu iseÂ sofra tuzunun yapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturan maddelerden biridir. Normal diyetlerle gÃ¼nlÃ¼k alÄ±nan sodyum miktarÄ± 3-7 g (7,5-18g sofra tuzu ) olarak deÄŸiÅŸir. GÃ¼nlÃ¼k tuz alÄ±mÄ±nÄ±n 6 g’Ä± geÃ§memesi Ã¶nerilir. Yani gereksiniminizden fazla aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her tuz tanesi size Ã¶dem olarak geri dÃ¶nebilir. EÄŸer yemeklere daha tadÄ±na bakmadan tuz atanlardansanÄ±z, ÅŸimdi o tuzluÄŸu yavaÅŸÃ§a sofraya bÄ±rakÄ±n:) AslÄ±nda farkÄ±nda olamadan tuz tÃ¼ketimimizi aÅŸÄ±yoruz. PaketlenmiÅŸ gÄ±dalarda bulunan tuzlar, hazÄ±r Ã§orbalar, ÅŸarkÃ¼teri Ã¼rÃ¼nleri, fazla tuzlu peynirler, salamura yiyecekler, konserveler, turÅŸular, hazÄ±r soslar…Her biri sodyum ve tuz iÃ§eriÄŸi yÃ¼ksek gÄ±dalar. EÄŸer son gÃ¼nlerde artmÄ±ÅŸ bir Ã¶dem ÅŸikayetiniz varsa, bu gÄ±dalarla ilgili tÃ¼ketiminizi sorgulayÄ±n.

DÃ¼zenli Su TÃ¼ketin

VÃ¼cudumuzun su ile Ã§alÄ±ÅŸan bir sistem olduÄŸundan bahsetmiÅŸtik. Kan yoÄŸunluÄŸunuzun azalmamasÄ±, dolaÅŸÄ±m sisteminizin yavaÅŸlamamasÄ± ve boÅŸaltÄ±m sisteminizin yorulmadan saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸabilmesi iÃ§in gÃ¼nde en az 10-12 bardak su iÃ§in. Su iÃ§me alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yoksa ve Ã¶zellikle kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda su iÃ§meyi unutuyorsanÄ±z, masanÄ±zda su bulundurabilir, su mataralarÄ±yla yanÄ±nÄ±zda su taÅŸÄ±yabilirsiniz. Asitli ve ÅŸekerli iÃ§eceklerden, alkol tÃ¼ketiminden uzak durun.

Rafine Karbonhidrat TÃ¼ketimini AzaltÄ±n

1 mol karbonhidrat vÃ¼cutta 4 mol su tutar, ayrÄ±ca artan insÃ¼lin salÄ±nÄ±mÄ± bÃ¶breklerden sodyum geri emilimini artÄ±rÄ±r.Â Bu nedenle ÅŸeker, Ã§ikolata, ÅŸerbetli tatlÄ±lar, hamur iÅŸleri ve beyaz ekmek tÃ¼ketiminden kaÃ§Ä±nÄ±n. Kompleks karbonhidrat iÃ§erikli kepekli, tam tahÄ±llÄ±, Ã§avdarlÄ± undan yapÄ±lmÄ±ÅŸ ekmekleri tercih edin.Â Sebze ve meyve tÃ¼ketiminizi artÄ±rarak posa alÄ±mÄ±nÄ±zÄ± da arttÄ±rmÄ±ÅŸ olun. BaÄŸÄ±rsaklarÄ±nÄ±zÄ±n dÃ¼zenli Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± da Ã¶demin vÃ¼cudunuzdan atÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olur. Ã–zellikle kadÄ±nlar regl dÃ¶nemindeykenÂ magnezyum seviyeleri dÃ¼ÅŸer,bu da Ã¶dem veÂ tatlÄ± isteÄŸi olarak bize geri dÃ¶ner.Bu dÃ¶nemde koyu yeÅŸil yapraklÄ± sebzeler, kuruyemiÅŸler, kurubaklagil, muz, avokado, kabak Ã§ekirdeÄŸi, peynir ve yumurta gibi magnezyum iÃ§eren gÄ±dalarÄ± tÃ¼keterek Ã¶nleminizi alabilirsiniz .

Hareket Edin

SaÄŸlÄ±klÄ± ve dÃ¼zenli bir yaÅŸam tarzÄ± iÃ§in spor ve egzersiz yapmanÄ±n, gÃ¼n iÃ§inde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hareketi arttÄ±rmanÄ±n Ã¶nemi burada da geÃ§erli. Ã–ncelikle bu bir dolaÅŸÄ±m sistemi sorunu bunu unutmayÄ±n. Hareket etmek dolaÅŸÄ±m sisteminizi de hÄ±zlandÄ±racaktÄ±r. EÄŸer masa baÅŸÄ± bir iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsanÄ±z , mola verip, dolaÅŸÄ±p Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edebilirsiniz.

DoÄŸal Ã–dem AttÄ±rÄ±cÄ±lar

Taze ananas bromelin adÄ± verilen bir madde iÃ§erir ve doÄŸal Ã¶dem attÄ±rÄ±cÄ±dÄ±r. Ara Ã¶ÄŸÃ¼nlerinizde veya sabah kahvaltÄ±nÄ±zda bir ince dilim ananas tÃ¼ketebilirsiniz. Kivi ve kiraz da Ã¶dem atmaya yardÄ±mcÄ± meyvelerdendir. YeÅŸil yapraklÄ± sebzeler ve maydanoz size bu konuda yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r.

EÄŸer herhangi bir saÄŸlÄ±k probleminiz yoksa hem sÄ±vÄ± alÄ±nÄ±mÄ± arttÄ±rmak hem de Ã¶dem atmaya yardÄ±mcÄ± olabileceÄŸi iÃ§inÂ bitki Ã§aylarÄ±nÄ± da tÃ¼ketebilirsiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. KarÄ±ÅŸÄ±k bitki Ã§aylarÄ±, form Ã§aylarÄ± bu konuda yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lse de, gÃ¼n iÃ§erisinde sÄ±klÄ±kla tÃ¼ketilmemeli,Â diÄŸer bitki Ã§aylarÄ±yla deÄŸiÅŸtirilerek tÃ¼ketilmelidir. Ä°Ã§erisinde kiraz sapÄ±, mÄ±sÄ±r pÃ¼skÃ¼lÃ¼, funda yapraÄŸÄ±, biberiye gibi bitkiler bulunan bu Ã§aylarÄ±n vÃ¼cuttaki suyu normalin Ã¼zerinde atÄ±p, daha ciddi Ã¶demlere ve baÄŸÄ±rsak problemlerine yol aÃ§abileceÄŸini unutmayÄ±n.

Acaba kilo mu aldÄ±m demeden Ã¶nce, vÃ¼cudunuzu dinleyin ,belki de vÃ¼cudunuz sadece Ã¶dem toplamÄ±ÅŸ olabilir. Her koÅŸulda olduÄŸu gibi stresten uzak durmaya veÂ dÃ¼zenli uyumaya dikkat ederek bedeninizi dinlendirin ,saÄŸlÄ±kla kalÄ±n ðŸ™‚