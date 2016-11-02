NIKE’TAN HER HAVA KOŞULUNA UYGUN YENİ KOŞU AYAKKABISI: LUNAREPIC FLYKNIT SHIELD

Nike tasarım ekibi, iki yıl önce Nike LunarEpic Flyknit’i geliştirmeye başladığında ayakta yokmuş hissi veren, üstün esneklik ve yumuşaklığa sahip, hareket halindeki vücuda uyum sağlayan bir koşu ayakkabısı yaratmayı amaçladı. Koşunun geleceğine uzanan Nike, LunarEpic Flyknit Shield ile tüm bu özelliklere ek olarak her türlü hava koşulunda rahat ve güvenle hareket etmeyi sağlayan bir koşu ayakkabısı yarattı!

Sporcuların her mevsimde keyifle koşabilmesini sağlayan yeni Nike LunarEpic Flyknit Shield, mükemmel bir koşu deneyimi için ihtiyaç duyulan her özelliğe sahip. Ayakkabının tek parçadan oluşan su itici özelliğe sahip dayanıklı Flyknit yapısı, ayağı kuru ve sıcak tutmaya yarayan, su geçirmeyen bir iç bölümle desteklendi. Araba lastiklerinden ilham alan lazer kesim dış taban, ayakkabının suyu itmesi ve yeri daha sağlam kavraması için özel olarak tasarlandı. Ayakkabının orta yükseklikteki bilek kısmı, dinamik kesimi sayesinde ayak bileğinden başlayarak koşu sırasında tüm hareketlerin doğal olarak gerçekleşmesine imkan veriyor.

Nike tasarımcıları, çoklu geometrik dış taban desenleri üzerinde araştırma yapıp bu desenleri kış ortasında karda ve Colorado’daki Rocky Dağları’nın çamurla kaplı yollarında koşan koşucular üzerinde test etti. Bu dış tabanlar ayrıca baharın başında, koşucuların daha fazla yer tutuşuna ve su geçirmeme özelliğine ihtiyaç duyduğu karların eridiği dönemde de denendi. Tasarım ekibi sonunda, her adımda suyu ayakkabının altından kanallarla dışarı iten ve farklı yüzeylerde yer tutuşu sağlayan bir çözüm buldular. Ortaya çıkan desen, köpük tabana hassas lazer teknolojisiyle işlenerek topuktan uca benzersiz geçişler sağlıyor ve enerjinin mükemmel bir şekilde geri kazanılmasına imkan veriyor.

Nike LunarEpic Flyknit Shield, Nike.com‘da ve perakende satış noktalarında satışa sunulacak.