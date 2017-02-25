Nike İle Koşunun Geleceği: LunarEpic Flyknit 2

Dikişsiz Flyknit yapısı ve konforlu bilek tasarımıyla dikkat çeken Nike LunarEpic Flyknit 2, sorunsuz ve konforlu bir koşu deneyimi sunuyor.

Nike LunarEpic Flyknit 2, dikişsiz Nike Flyknit yapısı ve konforlu bilek tasarımıyla koşuculara daha yüksek bir yeni siluet sunuyor. Nike LunarEpic Flyknit 2, orijinal tasarımda yer alan lazer kesim Lunarlon orta taban ve dış tabandaki basınç haritası sayesinde yaratılan yumuşak ve sorunsuz koşu deneyimini koruyor.

Nike LunarEpic Flyknit 2, 16 Şubat’tan itibaren nike.com ve Nike mağazalarında satışa sunulacak.