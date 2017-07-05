New Balance Vazee Transform ile Dönüşümü Hissedin

İlhamını tempolu kardiyo egzersizlerinden alan ve kadınlar için özel olarak tasarlanan New Balance Vazee Transform, zorlu antremanların en büyük destekçisi. Azimli ve kararlı sporseverlerin güç odaklı, kardiyo çalışmaları için özel olarak üretilen Vazee Transform, çift katmanlı Rapid Rebound teknolojisi ile her adımda ortaya çıkan enerjinin korunarak koşucuya hemen geri dönmesini sağlıyor.

Spor salonu ve stüdyo kullanımları için ideal olan New Balance Vazee Transform, farklı tasarımı ve renk seçenekleriyle de günlük hayata da uygun.