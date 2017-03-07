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New Balance Perfomans Serisi, 3D Baskı ile Buluştu

Monthly Fitness Haber
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New Balance Perfomans Serisi, 3D Baskı ile Buluştu - Monthly Fitness Haber

New Balance Fresh Foam ailesinin en hızlı üyelerinden biri olan Fresh Foam Boracayv3, 3D baskı teknolojisi ile yenilendi.

New Balance’ın ödüllü Fresh Foam ailesinin en hızlı üyelerinden biri olan Fresh Foam Boracayv3, 3D baskı ile üretilen yeni üst yüzeyi sayesinde sporseverlere sunduğu konforu arttırırken, Fresh Foam köpük tabanı sayesinde yumuşak bir koşu deneyimi de sunuyor.

New Balance Perfomans Serisi, 3D Baskı ile Buluştu

4mm’lik dropa sahip hız ayakkabısı Fresh Foam Boracayv3, topuktan parmak ucuna kadar olan geçişi destekleyerek tasarlandı. Fresh Foam Boracayv3, dikişsiz üst yüzeyi ile nötr taban yapısındaki normal basış şekli olan koşucular için ideal.

New Balance Perfomans Serisi, 3D Baskı ile Buluştu - Monthly Fitness

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82
1.3k, 82 puan

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