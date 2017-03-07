New Balance Perfomans Serisi, 3D Baskı ile Buluştu

New Balance Fresh Foam ailesinin en hızlı üyelerinden biri olan Fresh Foam Boracayv3, 3D baskı teknolojisi ile yenilendi.

New Balance’ın ödüllü Fresh Foam ailesinin en hızlı üyelerinden biri olan Fresh Foam Boracayv3, 3D baskı ile üretilen yeni üst yüzeyi sayesinde sporseverlere sunduğu konforu arttırırken, Fresh Foam köpük tabanı sayesinde yumuşak bir koşu deneyimi de sunuyor.

4mm’lik dropa sahip hız ayakkabısı Fresh Foam Boracayv3, topuktan parmak ucuna kadar olan geçişi destekleyerek tasarlandı. Fresh Foam Boracayv3, dikişsiz üst yüzeyi ile nötr taban yapısındaki normal basış şekli olan koşucular için ideal.