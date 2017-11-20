New Balance Fuel-Core Sonic ile Rekorunuzu Kırmaya Hazırlanın

Geliştirdiği teknolojilerle sporcu performansını maksimuma taşıyan New Balance yeni modeli Fuel-Core Sonic ile her zamankinden daha hızlı bir koşu deneyimi için ilham veriyor.

New Balance, Boa-Fit System adıyla kullanılan yepyeni bir teknolojiyi performans ayakkabı koleksiyonuna getiriyor. Ayakkabının yanındaki tuş sistemi sayesinde ayağınızın şekline göre ayarlayıp istediğiniz kavrayışa ulaşabileceğiniz Fuel-Core Sonic her koşuda size en iyi performansı sağlayacak. New Balance, nefes alabilir üst yüzeyi anında ayarlanabilir Boa-Fit System teknolojisiyle birleştirerek özel bir ayakkabı sunuyor.

Hassas ve duyarlı alt taban ile yeniden geliştirilmiş canlı üst yüzey ayağın ayakkabının sabitlenmesini sağlıyor. Ayakkabının üst kısmında bulunan bot tipi konstrüksiyon ayağı ikinci bir deri gibi sarmaya devam ederken; modelin üzerinde bulunan ilhamını yarıştan alan grafikler de ayakkabının tamamlayıcısı oluyor. New Balance Fuel-Core Sonic modelinde yer alan RevLite taban teknolojisi, mesafe tanımaksızın gerçekleştireceğiniz koşularınıza dinamizm katıyor.