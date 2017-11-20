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New Balance Fuel-Core Sonic ile Rekorunuzu Kırmaya Hazırlanın

1.3k
94
1.3k shares, 94 points
New Balance Fuel-Core Sonic ayakkabı

New Balance Fuel-Core Sonic 1

 

Geliştirdiği teknolojilerle sporcu performansını maksimuma taşıyan New Balance yeni modeli Fuel-Core Sonic ile her zamankinden daha hızlı bir koşu deneyimi için ilham veriyor.

New Balance Fuel-Core Sonic

New Balance, Boa-Fit System adıyla kullanılan yepyeni bir teknolojiyi performans ayakkabı koleksiyonuna getiriyor. Ayakkabının yanındaki tuş sistemi sayesinde ayağınızın şekline göre ayarlayıp istediğiniz kavrayışa ulaşabileceğiniz Fuel-Core Sonic her koşuda size en iyi performansı sağlayacak. New Balance, nefes alabilir üst yüzeyi anında ayarlanabilir Boa-Fit System teknolojisiyle birleştirerek özel bir ayakkabı sunuyor.

New Balance Fuel-Core Sonic 2

Hassas ve duyarlı alt taban ile yeniden geliştirilmiş canlı üst yüzey ayağın ayakkabının sabitlenmesini sağlıyor. Ayakkabının üst kısmında bulunan bot tipi konstrüksiyon ayağı ikinci bir deri gibi sarmaya devam ederken; modelin üzerinde bulunan ilhamını yarıştan alan grafikler de ayakkabının tamamlayıcısı oluyor. New Balance Fuel-Core Sonic modelinde yer alan RevLite taban teknolojisi, mesafe tanımaksızın gerçekleştireceğiniz koşularınıza dinamizm katıyor.

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