New Balance Fresh Foam 1080v7

New Balance, ödüllü Fresh Foam teknolojisiyle 1080 serisini bir araya getirdiği Fresh Foam 1080’nın ardından, spor giyim teknolojisindeki son gelişmeleri ustalıkla uyguladığı Fresh Foam 1080v7 modelini piyasaya sundu.

Her zaman olduğundan daha fazla yastıklama sağlayan Fresh Foam 1080v7, kadın ve erkek koşuculara yumuşak ve stabil bir koşu deneyimi sunarken, yeni eklenen özellikleriyle ihtiyaç duyulan konforu maksimize eder. Ayakkabının kauçuk dış tabanında bulunan esnek oluklar sayesinde daha esnek bir koşu deneyimi sağlayan Fresh Foam 1080v7, dikişsiz üst yüzeyinde bulunan bot tipi konstrüksiyon ile ayağı ikinci bir deri gibi sararken, yeniden geliştirilen mesh yapısı ile güvenli bir koşu deneyimi sağlıyor.

1 Fresh Foam 1080 yeni versiyonu, normal ve hafif dışa basan koşucular için tasarlanmış bir modeldir. 2 Hem yol koşularında hem de koşu bantlarındaki koşular için rahatça kullanılabilinir. 3 8mm'lik droba sahip olan Fresh Foam 1080, Orta taban kısmındaki Fresh Foam taban sayesinde yumuşak ve konforlu bir koşu deneyimi sunuyor. 4 Fresh Foam 1080 her vücut tipine uygun bir ayakkabı, koşu temposu orta düzeydeki koşucular için idealdir, Günlük koşular, yarı ve tam maratona kadar tüm mesafelerde kullanılabilinir. 5 Dış tabanındaki oluklar daha esnek bir koşu deneyimi sağlıyor. 6 Üst kısmında bulunan bot tipi konstrüksiyon ise ayağı sarıyor ve koşu sırasındaki hareketlerimizi destekliyor.