New Balance Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K Koşusu Kayıtları Başladı

Bu sene 7. kez düzenlenecek olan New Balance Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K Koşusu 13 Mayıs’ta sporseverler ile buluşuyor!

Her sene binlerce kişiyi bir araya getiren efsane maraton için son kayıt tarihi ise 9 Mayıs

Spora ve sporcuya sunduğu ürünlerle performansı maksimuma taşıyan New Balance, bu yıl 7. kez düzenleyeceği Bozcaada Koşusu ile bahara merhaba diyor. 7 yılda bir festivale dönüşen New Balance Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K Koşusu bu sene 13 Mayıs 2017 Pazar günü düzenlenecek. Bozcaada’nın huzur veren doğasıyla içiçe koşulan maraton, profesyonel ve amatör sporcuların katılımları ile gerçekleşecek.

New Balance Bozcaada Koşusu, 21 kilometreden oluşan yarı maraton ve 10 kilometreden oluşan parkur olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilecek. Ayrıca bu sene 4.sü gerçekleştirilecek “Minikler Maratonu” da 4-8 yaş arası minik sporcuların yarışına sahne olacak. Zorlu olduğu kadar eğlenceli olan koşu parkurunu tamamlayan sporcular dinlenme alanlarında gerçekleştirilecek aktiviteler ile de yorgunluklarını atacaklar. Katılımcılar Bozcaada meydanında kurulacak stant ve etkinlik alanlarında izleyicilerle sosyalleşmenin yanı sıra enfes ada lezzetlerini tatma olanağı da elde edecekler.

Katılım için profesyonel koşucu olmanın gerekmediği New Balance Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K Koşusu’na 18’den 80 yaşına kadar, sağlıklı herkes katılabiliyor. 16-18 yaş arası koşucular ise velilerinin imzalayacağı taahhütname ile koşuya katılabiliyor. 9 Mayıs tarihine kadar devam edecek kayıtlar, www.newbalancerun.com adresinden yapılabiliyor. Ayrıca New Balance mağazalarından performans ayakkabısı satın alan sporseverler koşuya ücretsiz kayıt yaptırabilecek.