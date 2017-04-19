Nereye Gidiyor Bu İlişki?

Uzun süredir aynı kişiyle birliktesiniz ancak kendinizi artık yeteri kadar mutlu hissetmiyor musunuz?

Aynı kişiyle yıllarınızı geçirmek her zaman hayaliniz olmuş ve o kişiyi bulduğunuzu düşünürken şimdi bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünüyor olabilirsiniz. Ne yazık ki her ilişki sonsuza kadar sürmüyor, sizin ilişkinizin de son kullanma tarihi çoktan gelmiş olabilir. Yazının başındaki sorunun cevabından emin değilseniz kendinize aşağıdaki soruları yöneltip ilişkinizi gözden geçirebilirsiniz.

Bu durum ne zamandır böyle devam ediyor olabilir?

Geçmişe doğru kısa bir yolculuğa çıkıp mevcut olumsuz durumun tam olarak ne zamandır devam ettiğini tespit etmeye çalışın. Bu duruma belli bir olay sebep olmuş olabilir. Bir taraf, diğerini fena halde kırmış ve bu durumu toparlamak için çaba göstermemiş olabilir. Eğer bu kişinin siz olduğunu düşünüyorsanız eski güzel günlere kavuşmak için adım atın. Eğer karşı tarafın sizi kırdığını düşünüyorsanız bunu uygun bir dille ona anlatın.

Partnerim benim için doğru kişi mi?

Ne yazık ki aynı kişiyle yıllar geçirmek onun sizin için doğru kişi olduğu anlamına gelmiyor. Zaman içerisinde ilişkinin seyri değişmiş ve o ince düşünceli kişi çoktan yok olmuş olabilir. Partnerinizin yeni özelliklerinden ne kadar memnun olduğunuzu dürüstçe dile getirin. Belki de o, hayatınızın sonuna kadar birlikte olmak istediğiniz kişi değildir.

İlişkimdeki dengeler neler?

İlişkiyi bir tahterevalliye benzetebiliriz. Yukarıda olmak ne kadar keyifliyse aşağıda olmak da bir o kadar keyifsiz olabilir. Bir ilişkide önemli olan ise dengeyi sağlamaktır. Hep siz fedakarlık gösteren, hep siz saygı duyan oluyorsanız bu ilişki tek kişiden oluşuyor demektir. Nasıl ki bir bitkinin büyümesi için hem güneşe hem suya ihtiyaç varsa bir ilişkinin devamlılığı için de iki kişinin de kendini ilişkiye adaması gerekir.

Gerçeklerden kaçıyor muyum?

Bazı kişiler yalnız kalmamak adına gerçekleri görmemezlikten gelir ve yürümeyen bir ilişkiyi iteklemeye devam eder. Bu en tehlikeli durumlardan biridir. Sizi mutlu etmeyen bir durumu (ilişki veya başka bir şey) sürdürmek için çaba harcamayın. Emin olun ki bir süreliğine yalnız kalmak sizi tatmin etmeyen bir ilişkinin içerisinde var olmaya çalışmaktan çok daha keyifli gelecektir.