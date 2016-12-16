Neden Yoga’da Namaste Diyoruz?

Yoga sınıflarının sonunda neden namaste dediğinizi hiç düşündünüz mü? Ya da aslında ne söylediğinizi veya neden söylediğiniz? Çalışmalarıma spirutellik ekleyen ve diğer egzersizlerinden bu şekilde kendini ayıran yogaya bir çok ritüel bağlıdır.

Yoga sınıfını ‘Namaste’ diyerek bitirmeyi seviyorum. Bu biraz ettiğimiz duanın ardından ‘Amin’dediğimizde hissettiğimiz duyguya benziyor. Bu kelimede bizi nerde olursak olalım (yoga stüdyosunda, spor salonunda ve hatta evimizde) derin bir saygıyla sarıyor. ‘Namaste’ demek bana kendimin o an için tamamlandığını ve o gün yaşayacağım hayat yoluna bir köprü oluşturduğunu hissettiriyor. Her yoga sınıfının sonunda bu sözü söylemek beni hem kendime hem de daha güzel bir dünyaya bağlıyor.

Aslında Ne Diyoruz?

Namaste kelimesini üç bölümde inceleyebiliriz. Nama ‘Selamlamak’ , as ‘Ben’ ve te de seni anlamına gelir. Yani seni saygıyla selamlıyorum demektir. Bu selamlama jesti Hindistan’daki en önemli selamlama şekillerinden biridir. Bu sözü söylerken çoğunlukla ellerimizi göğüs çakrası veya üçüncü göz üzerinde birleştirerek öne doğru eğiliriz. Ellerimizi kalp çakrasının üzerinde birleştirmemizin nedeni ilahi sevgiyi arttırmaktır. Başı eğmek ve gözleri kapatmak aklın, kalbin içindeki ilahi sevgiye hizmet etmesine yardım eder. Her ne kadar yoga sınıfının sonunda söylense de ‘Namaste’ yoga sınıfının başında da söylenebilmektedir. Bu en derin saygının ifadesidir.

Namase Demenin Sizin İçin Anlamı Nedir?

Namaste demek evrene güzel bir mesaj vermenin yanı sıra o an için iyi bir şey hissetmekle ilgilidir, dünyada canlıların zarar görmesine bir son verilmesi herkesin bir biriyle iyi ilişkiler içinde olduğunu hissetmek buna bir örnek olarak verilebilir. Namaste kelimesi her ne kadar öğrencinin eğitmene saygısı olarak algılansa da aynı zamanda eğitmenin öğrenciye olan saygısını ve ikisi arasındaki enerjiyle ortaya çıkan bağı da gösterir.

Kalbimdeki Ben Kalbimdeki Seni Selamlıyor

Namaste her ne kadar yoga sınıfının sona erdiğini söylese de bu kelimenin anlamıyla yoga felsefesi şekillenmektedir. Kendimizi ve içinde yaşadığımız dünyayı duyduğumuz saygıyı göstermenin ve onurlandırmaktır ‘Namaste’. Bu an bizi kendi yaşadığımız dünyadan, kültürümüzden ve hatta konuştuğumuz dilin ötesine götürerek beden ve zihnimizi birbirine bağlayan ve kendimiz ile dünyayı daha derinden görmemizi sağlayan andır.

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