Neden yoga yapmalısınız?

Koşuyorsunuz ya da ağırlık çalışıyorsunuz. Belki de Crossfit ile meşgulsünüz. Ya da sporun bambaşka alanlarıyla ilgileniyorsunuz. Harikasınız! Ama bir de Yoga’ya şans tanımaya ne dersiniz? ‘Neden yoga yapayım ki?’ diye soracağınızı tahmin eder gibiyiz. Siz sormadan hemen konuya girelim o zaman. İşte düzenli olarak Yoga yapmanız için birkaç neden…

1 Öfkenizi kontrol altına alın



Kabul edelim, hayat aslında o kadar da güllük gülistanlık değil. Dışarıdan baktığımızda ne kadar neşeli, eğlenceli ve keyifli gözüksek de hepimizin ay gibi karanlık bir tarafı da var. Her zaman güneş doğmuyor bünyede. Canımızı sıkan, üzüntüye boğan ya da sıkıntıya sokan bir şeyler mutlaka oluyor. Bu zor durumların üstesinden gelmek eve kapanarak, hiçbir şey yapmadan kimseyle konuşmadan günü geçirmek olmamalı. Yoga yapın mesela. Belki biraz sessizliği dinlemeye, kendinizi bulmaya, yanıtlamaya çalıştığınız sorularla yüzleşmeye ihtiyacınız vardır. Konsantrenizi, odağınızı vücudunuza vererek bir iyilik yapmak güzel bir fikir değil mi? Derin nefes alış verişlerle, sakin birkaç dakikayı kendinize ayırarak büyük bir iyiliğin kapılarını aralamış olacaksınız. Hem egzersiz yapmış sayılarak gücünüzü de derinleştirmiş olacaksınız.

Doğru nefes alıp verme teknikleriyle stres, üzüntü vb. duygularınızı daha rahat bir şekilde kontrol altına alabilirsiniz!

2 Sınırlarınızı keşfedin

İşe ilk önce kendinizi sevmekle başlayın. Sınırlarınızı kabul etmekte, bedeninizin size verdiği hazineyi korumakta bir hayli işinize yarayacak çünkü. Yoga ile hiç farkına bile varmadığınız duyguları hissedebilir, bedeninizde daha önce algılama fırsatını bulamadığın noktaları adım adım fark etmeye başlayabilirsiniz. Yaptığınız, kaldığınız her poz size bambaşka bir dünyanın kapılarını açacak.

Yoga egzersizleri sayesinde kan dolaşımı ve basıncı da düzene girecektir!

3 Güçlen, esne, ağrılarından kurtul…

Yoga, yani beden ve zihin ikilisini huzurlu bir ortamda bir araya getirebilen binlerce yıllık bir öğreti… Düşünsenize, bir tek zihninize iyilik etmekle kalmıyor, bedeninizi de olduğun daha güçlü bir hale getiriyor. Gün içinde masa başı ofis çalışanlarının en çok problem yaşadığı noktalardan biri olan duruş bozukluklarına iyi geliyor. Günün her saati dik durabilmenize olanak sağlıyor. Bedenen dik durabilirken de olası zorluklara karşı göğüs gererek her türlü soruna karşı dik durmanıza yardım oluyor. Daha ne olsun?