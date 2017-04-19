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Neden Diyet Yapıyoruz?

Seda Çakmak
Yazı Seda Çakmak
469
53
469, 53 puan

Diyet nedir sevgili okuyucu? Neden diyet yapıyorsunuz?  Son yıllarda dillerden düşmemesinin sebebi ne? Neden bazı insanlar bu kelimeyi duymaktan bile rahatsız oluyor artık ?  Geçenlerde Instagram sayfasına diyetisyen yok, diyetisyene hayır gibi yazılar yazan profiller gördüm ve bu yazıyı yazmak istedim. Biz neden varız veya bazı insanlar neden artık bizi istemiyor hayatlarında?

Öncelikle ilk sorudan başlayalım . Diyet kelimesi İngilizce bir kelime olan ‘’diet ‘’ kelimesinden Türkçe’ye girmiştir ve kelime anlamlarından biri de beslenme düzeni veya beslenme programı demektir. Anlamı beslenme düzeni olan bir kelime  nasıl korkutucu olabiliyor peki  bir  insan için?

Aslında bu soruyu ‘’Neden diyet yapıyorsunuz sorusuyla beraber yanıtlamak istiyorum.  Neden diyet yapmak istediğini bilmeyen pek  çok kadın kendisi için değil ,çevresel ve ailesel baskı, pek çok genç kız ekran önündeki modellere benzemek , pek çok insan aslında istemeye istemeye kalkışıyor bu işe.  Ve inanın istemek başarmanın yarısı. İstemeden, zorla çıkılan bu  yolda atılan zoraki adımlar sizi yorup vazgeçmenize, yolu  daha yol alamadan bırakmanıza neden oluyor. ‘’Pek çok diyet denedim ama bende işe yaramıyor düşüncesi, bu sebebi belli başarısız girişimlerin öğrenilmiş çaresizliği olup,  ‘’ben diyet yapsam da kilo veremem zaten ‘’ cümleleriyle yolunuza taş koyuyor.  Şimdi ‘’ben gerçekten istedim ve başarısız oldum ‘’diyenler de olacak biliyorum. Burada doğru soruları sormak gerekiyor.

Nasıl diyetler denediz? 3 günde 5 kilo  diyetleri, İsveç diyetleri,  Sebze kürleri, sıvı beslenme gibi diyet efsanelerine mi aldandınız. Belki bu şekilde kilo da verdiniz ama sonra geri mi aldınız.  Çünkü hiç biri sizin günlük hayatınızda devam ettirebileceğiniz diyetler değil, kısa süreli açlık diyetleriydi ve davranış değişikliğinizi sağlamıyordu. Belki de diyetisyene gittiğiniz halde istediğinizi elde edemediniz. Belki kendinize tam güvenmiyordunuz,belki diyetisyeninizle uyumlu değildiniz, zor bir dönemden geçiyordunuz veya bir noktaya varıp, tıkanıp en başa döndünüz. Olsun ,tekrar denemekten korkmayın. Başarısız olmak , başarısız olacağınızı düşünüp o işe hiç kalkışmamak aslında.  Gittiğiniz bir filmi beğenmediniz diye başka film izlemiyor, sinemaya küsüyor musunuz?  Bir yemek tarifi deneyip olmadığında ,yemek yapmayı bırakıyor musunuz ?  Deneyin, deneyin ve tekrar deneyin ama beslenme o kadar hayatımızın bir parçası ve insanla iç içe bir konu ki, bu işi bilmeyen veya sizin psikolojinizi anlamayacak kişiler veya siz ,size yetemeyebilirsiniz. İşte biz bu noktada siz gerçekten istediğinizde  yardımcı olabilecek  kişileriz. Ve bu işi üniversite sıralarında, kitaplarını okuyarak 4 senede öğreniyoruz ve sadece medyada ve sosyal medyada sık görülen zayıflama yönüyle değil pek çok yönüyle öğreniyoruz. Evet size zayıflama konusunda yardımcı olabiliriz, destek olabiliriz, bu süreci yönetmenizde size rehber olacak en doğru kaynağız. Çünkü biz okullarda Hastalıklarda beslenme, anne – çocuk beslenmesi, çocuk hastalıkları, sporcu beslenmesi, toplu beslenmesi konularında da eğitim alıyoruz.

Şimdi lütfen kendinize doğru soruları sorun. Neden diyet yapıyorsunuz? Hangi şekilde yapıyorsunuz? Bu sizin için artık bir stres kaynağı haline mi geldi? Peki ya, gerçekten istiyorsunuz, sağlıklı bir bedene sahip olmanın gerekliliğini biliyorsunuz, kendinizden memnun değilseniz ama değişime adım atmaktan neden bu kadar korkuyorsunuz? Başaramayacağınız noktanın ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yeterince güçlü mü değilsiniz, yoksa yeterince istekli ,kararlı ve iradeli mi değilsiniz? Bu sorulara dürüstçe  cevap verdiğinizde ,biz diyetisyenler buradayız. Sadece baharda yaza hazırlık olsun diye değil, bir ömür sağlıklı kalın diye size yardımcı olmak bizim işimiz.

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469
53
469, 53 puan

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