Neden Aç Kalarak Kilo Veremiyoruz?

Tam da bahar mevsimine girmişken, alıyor hepimizi bir kilo alma telaşı.Her yaz zayıflayıp fit bir görünüme sahip olmak, tiril tiril elbiseler giyinip gezmek istiyoruz.Sonbahardan kışa doğru giderken de havanın kapalı olması içimizi de karartıyor ve salıyoruz kendimizi.Halbuki biliyoruz ki, sağlıklı beslenmek ve formda kalmak tam bir disiplin işi.Disiplini elden bıraktık mı kilo almaya başlıyoruz ve bahar mevsimine girdikten sonra da sarıyor bir telaş.İnternetten 1 haftada 3 kilo, 1 ayda 7 kilo başlıklı diyet listelerini bulup uyguluyoruz ve sonuç hüsran.Kısa vadede kilo kaybı yaşasak bile uzun vadede en güzel giysimizden yani sağlığımızdan oluyoruz.Önemli olan sağlıklı ve dengeli beslenmekti, ama bu listelerle de kilo veriyorduk.Nasıl ayırt edecektik biz doğru bilginin hangisi olduğunu ve kime güvenmemiz gerektiğini.Tam burada diyetisyenleriniz devreye giriyor ve derhal tahlillerinizi inceliyor tamamen size özel beslenme programları oluşturuyor, yaşamınıza hareket katmanız için sizi teşvik ediyor ve bir spor hocasına danışmanızı tavsiye ediyor. Kısa yoldan sağlıklı kilo vermek ve bunu hayatınızda kalıcı kılmak için en doğru çözüm bu.

Gelgelelim aç kalarak, baş ağrıları çekerek, sindirim ve sinir sistemimizi alt üst ederek kilo vermemizi sağlayan listelerin neden sağlıksız olduğuna.Kalori kısıtlaması yapılan her diyet programı bizlere kilo verdirir.Öncelikle karbonhidrat, protein, yağ, vitamin, mineral ve su dengesi sağlanmadan hazırlanan programlar yağ yakmanızı sağlamayacak, vücudunuzun su kaybetmesine neden olacaktır.Çünkü gün içindeki uzun süreli açlıklarda, vücudunuz enerji kaynağı bulamadığı için kendini kıtlık durumunda zannederek, yağ depolamaya başlar. Genellikle aç kalarak verdiğiniz kiloların büyük bir kısmı kas ve su kaybıdır. Yağ kaybı olmadığından, kas ve su kaybı bir süre sonra vücudun dengesini bozarak, yukarıda saydığımız baş ağrıları, sindirim sinir sistemi problemleri, hatta uzun vadede karaciğer, kalp ve böbrek hastalıklarına sebep olacaktır.

Özellikle insülin direnci ve diyabet hastalıklarına sahip bireylerin, uzun süreli açlıklarda kan şekeri dengesi bozularak, hipoglisemi atakları geçirdiği görülmüştür.Ancak az az ve sık sık beslenen, uzun öğün araları bırakmayan bireyler, daha az acıkmış, daha sağlıklı kilo vermiş ve hiçbir sağlık problemi yaşamamıştır.

Ayrıca herhangi bir besin grubunu tamamen diyetten çıkaran veya kısıtlayan diyet programları uygulayan bireylerde, bir süre sonra kalori kısıtlaması olmasına rağmen kilo verme süreci duracaktır.Vücut bir denge mekanizmasından oluşur ve herhangi bir besin grubunun çıktığı, dolayısıyla diğer bir besin grubunun alımının arttığı diyetlerde, vücut bir tepki verir.Çoğu zaman karbonhidrat kısıtlayan diyetlerde, protein içeriği yükseltilir ve ortalama 7 ila 10 gün bu diyet tipi uygulandığında konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, ağız kokusu ve kas ağrıları gibi sağlık problemleri ortaya çıkar.

Aç kaldığımız, diyet yapmanın bir hayli zorlaştığı ve kısa süreli diyet serüvenlerinin yaşandığı diyet programlarında aynı zamanda vücudumuz ihtiyacı olan sıvı dengesini de sağlayamayacaktır, çünkü vücudumuz su tutmaya başlayacaktır. Bu durumda ise mide bulantıları, baş dönmeleri ve ödem en çok karşılaştığımız durumlardandır.

Sonuç olarak, evet hiçbir besin grubunu kısıtlamadan vücudumuzun dengesine ve bireysel metabolik ve sosyal geçmişimize göre ihtiyacımız olan besin gruplarını tüketmeliyiz.Ancak öğünler arasında ortalama 3’er saatlik zaman koyarak ve uzun süreli açlıktan kaçınarak. Unutmayın ki, vücudumuzun yakıtı besinler ve uzun süre besin alamayan bir vücut kontrol mekanizması geliştirerek yağ depolamaya başlayacaktır. Birtakım hastalıkların beslenme tedavisinde besin grubu kısıtlamaları yapılabilir.Ancak bu doktorunuz ve diyetisyeninizin yapacağı değerlendirmeler sonucu size bildirilmelidir.Böyle bir durumunuz yoksa, kesinlikle aç kalarak zayıflamaya çalışmamalısınız. Kısa vadede evet kilo vereceksiniz, ancak uzun vadede sağlığınızı bozarak metabolizmanızı yavaşlatacaksınız ve kilo verme süreciniz zorlaşacaktır.

Diyet, sağlıklı beslendiğiniz bir yaşam biçimidir. Hayatınıza entegre edemeyeceğiniz listelerden uzak durun ve aç kalmadan kilo vermek için bir uzmana danışın.Bahar mevsimi sağlığınız için yepyeni bir başlangıç olsun.