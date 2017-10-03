Ne Yaparsam Yapayım Kilo Veremiyorum!

Son zamanlarda sıklıkla aldığım, birçok kişinin muzdarip olduğunu gözlemlediğim Kilo Veremiyorum sorununa değinmek isterim.

Bu cümlelerden bazılarını şu şekilde toparlamam mümkün

‘Hocam ama ben ağzıma lokma sürmüyorum; hala kiloluyum!’

‘Hocam inanın haftada 7 gün 2 saat spor yapıyorum bir gram daha zayıf bir insan olamadım!’

‘Zeliş Hanım, ben günde 5 litre su tüketiyorum ama fayda etmiyor!’

Üstteki yazmış bulunduğum soruların tümünün cevabı aslında kendi içinde gizli! Biz beslenme uzmanlarının akademik eğitimlerimiz esnasında ilk öğrendiğimiz ve eğitimimiz boyunca defalarca kez yinelenmek suretiyle pekiştirdiğimiz yegane ilkeyi bu noktada hatırlatmakta fayda görüyorum. ‘Doğru beslenme de dengeli kilo kayıpları da tüm besin ögelerini yeterli ve dengeli miktarda almak ile mümkün.’ Başka bir halk söyleyişiyle ‘Azı karar, çoğu zarar.’

Konuya daha bilimsel bir açıklık getiriyorum şimdi de müsaadenizle.

Vücudumuzun metabolik faaliyetlerini devam ettirebilmesi adına enerjiye ihtiyacı vardır. Bu enerji değeri ise kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Zira almamız gereken kalori miktarı cinsiyetimizle, yaptığımız işle, yaşımızla yakından ilişkilidir. Şayet biz almamız gereken enerjinin çok altında yiyecek tüketimi yaparsak yahut fiziksel aktivitelerimiz ve yaptığımız sporlarla çok fazla kalori yakımı gerçekleştirirsek vücudumuz kendini tehdit altında hisseder! Fazla sıkı diyetler çok saat süren sporlar metabolizmamızda risk varmış etkisi yaratacağından derhal kendini korumaya yönelik bir mekanizma geliştiren metabolizmamız, yağları vücudumuzda tutma odaklı çalışır ve kilo kayıplarımız durur üstelik sağlığımız da bu durumdan olumsuz etkilenir.

Yazar bu metinde demek istiyor ki aç kalmak ve uzun saatler süren kendimizi deyim yerindeyse paraladığımız sporlar derdimize deva değildir. Hayatımızdaki her şey gibi kilo verme süreçlerinde de kilit nokta DENGE ve DÜZENdir.

Peki bu süreçlerde DENGE ve DÜZEN nasıl sağlanır?

1) Günlük enerji ihtiyacımızı bilelim!

Cinsiyetimize, yaşımıza c yaptığımız meslekte yapmak durumunda olduğumuz günlük toplam fiziksel aktivite miktarımıza bağlı olan bu değerimizi bir beslenme uzmanından yardım olarak öğrenmek bizi ihtiyacımıza uygun kaloriyi içeren beslenme programına bir adım daha yaklaştırır. Vücuda ihtiyacının çok altı enerji verip vücudun kendisini açlık sebebiyle korumaya almasının ve kilo verme dönemlerimizin sekteye uğramasının önüne geçmiş oluruz.

2) Tek tip beslenmekten uzak duralım!

Günümüzde oldukça revaçta olan ve sağlığımızı tehdit eden tarafı bulunan ‘1 hafta sadece protein yemek’ yahut ‘Yalnız sebze ile beslenmek’ gibi örnekleri sıkça rastlanan ve dönemsel olarak popülerleşen beslenme biçimlerinden uzak duralım. Bu tarz beslenmeler organlarımızı ve genel sağlık durumumuzu olumsuz etkiler. Proteinin fazla ve yalnız başına tüketimi böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir. Sebze ve meyve diyetlerinde ise kas kayıpları gerekebilir. İşte tam da bu sebepten diyetlerimizde karbonhidrat/protein/yağ dengesini koruyalım!

3) Sıvı tüketimine özen gösterelim!

Diyet yapmak deyince akla gelen ilk şey yediklerimize dikkat etmek olsa da sıvı tüketimi de bir o kadar önemli. Vücudumuzdaki yağ yakma süreçlerinde rol oynayan su aynı zamanda diğer tüm metabolik faaliyetlerimiz için olmazsa olmazdır. Su içmek için susamayı beklemeyelim. Kadınlar için günlük ortalama 10 bardak su erkek içinse 14 bardak su gereklidir.

4) Düşük kalorili diyetlerden uzak duralım!

Düşük kalorili diyetler kilo verme süreçlerinde çok da verimli kilo kayıplarına neden olmadığı gibi birtakım katlanılması güç yan etkilere de sebebiyet verebiliyor. Bu onlarcası bulunan yan etkilere birkaç örnek verecek olursam sinirlilik, bulantı, kabızlık,saç dökülmeleri. Hem aç kalmak hem sağlık sorunları yaşayıp hem de zayıflayamamak yerine bize uygun miktarda kalori içeren diyetler çok daha tercih edilesi.

5) Öğün atlamayalım!

Uzun süren açlık saatleri metabolizmamızı yavaşlatır. Uzun süren açlık saatleri ardından gelen bir anda çok yeme ataklarını doğurur. Bu da diyet sürecimizi tehlikeye sokacağından diyet süreçlerimizde 3 saatin üzerinde açlıklardan uzak duralım!

6) Ekmeğe düşmanlık beslemeyelim!

Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmekleri tüketelim. Fakat ekmek yemeyi asla bırakmamak çok önemli. Günlük aldığımız enerjinin ortalama yüzde 50’lik kısmını karbonhidratlardan almamız dengeli beslenmek adına oldukça temel önem arz etmekte!