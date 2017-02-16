mutlu olmanın yolları

Bazen hepimiz bir şekilde isteyerek ya da istemeden de olsa ‘’enerji sömürme’’ olayına dahil oluyoruz. Zannediyoruz ki sürekli birileri bizim enerjimizi emiyor. Maalesef sadece senin enerjini çalmıyorlar, sende istemeden de olsa enerji çalabiliyorsun.İşten yorgun bir şekilde geldiğinde ve o gün istediğin gibi bir gün yaşayamadığında, eve döndüğünde eşine, çocuğuna, annene, babana veya arkadaşına öfkeni boşaltıp, kendini rahatlamış hissediyorsan aslında sende bilinçsizce enerji çalmış oluyorsun…

Fakat bu eylem, alışkanlık haline getirildiği zaman bilinçaltı bu eylemi kodlar ve tekrar öfke anında aynı eylemi gerçekleştirme durumunda kalır.

Başkasından sömürülen enerji saf enerji değildir.

İşten döndün ve eve gergin bir şekilde geldin.Üstündeki o ağır enerjiyi bir şekilde boşaltmak istiyorsun.İşte bunu evdeki bireylere patlayarak üstündeki birikmiş ağır enerjini boşaltıp rahatlıyorsun.Daha sonra karşı taraftan aldığın enerjiyi tıpkı bir vampir gibi emerek rahatlıyorsun. Fakat karşı taraftan aldığın enerji saf enerji değildir.Karşı tarafın enerjisini alırken bir takım travmalarını da alıyorsun. Çünkü rahatlamak ve mutlu olmak için iç güdüsel olarak buna ihtiyacın var!

Mutlu olmak için, kendini alışverişte buluyorsun ya da mutfakta dolabı açıp bir paket çikolata yiyorsun. Ya da daraldığında bir sigara içip rahatlama ihtiyacı duyuyorsun. Çünkü serotonin hormonunu artırıp mutlu olmaya ihtiyacın var. Tıpkı etrafına saldırıp rahatlamakta bunun bir parçası..

MUTLU OLMAYA ÇALIŞTIKÇA BAĞIMLI OLMAYA MEYİLLEŞİYORUZ.

MUTLU OLMAYA ÇALIŞMA,ANINI FARKINDALIKLA KUCAKLA!

Sabah ilk kalktığında yüzünü yıkamak için bazen aynaya bakmayı unutuyorsun bile.Lütfen aynaya bakarken gözlerinin içine bakıp gülümse. Çünkü beynin bunu bir fotoğraf karesi gibi kaydeder ve sen stresli olduğun anlarda bu kareyi aklına getirirsen, kendini iyi hissedersin. Ben mutluluğun kesinlikle içsel bir şey olduğuna inanıyorum. İnsanlar mutluluk için bir şeyler yaparken aslında bağımlı olmaktan ileriye gitmediklerini gözlemliyorum. Oysaki senin aynaya bir gülümsen başkalarının enerjilerini çalmaktan daha kıymetli.

GÜLÜMSEMEK İÇİN BİR ŞEYLERİN OLMASINI BEKLEME.HADİ ŞİMDİ GÜLÜMSE!

Genelde mutluluğun altın tepsiyle bizlere sunulacağını düşünüyoruz. Hepimiz bir an olsun hadi artık şunlar şunlar olsun da hayatımda, ben de mutlu olayım demişizdir.Yalnızlığımı giderecek bir sevgili, lüks bir araba, güzel bir ev, iyi bir meslek gibi isteklere sahip olsak bile farkındalıklı bir şekilde yaşayamadığımız takdirde onlara sahip olduktan sonrada mutsuz olabiliyoruz.Vitrinde çok güzel bir kırmızı elbise beğendin.Bir ay boyunca o elbiseyi almak için para biriktirdin ve onu üstünde hayal ederek, elbiseyi elde edebileceğinin mutluluğunu yaşadın. Paranı biriktirdin ve elbiseyi aldın, istediğin oldu.Peki ya sonra? Üçüncü aydan sonra o hayalini kurduğun elbise, sana mutluluk vermemeye başladı…

Biz mutluluğun terimini içimizdeki açlığı doldurmak için kullanır olduk…

MUTLU OLMAK İSTİYORSAN İÇTEN DIŞA DÖNÜŞ YAPMALISIN.

Bir dönem hayatımda geçiş dönemi yaşadım. Dışarıda bir şeyleri tüketerek mutlu olmaya çalıştım. Bazen gergin olduğum anlarda insanlara sinirlenerek, öfke patlaması yaşayarak kendimi rahatlatmaya çalıştım. Sahip olduğum hiç bir şey beni mutlu etmeyince bedenim ve zihnim hastalanmaya başladı. 18 yaşında reflü, migren, alerji ve anksiyete hastalığına yakalandım. Bir gün aynaya baktığımda gözlerimin parıltısını kaybettiğimi görünce içsel olarak değişmeye karar verdim.O gün benim uyanışım oldu…

Artık mutlu olmayı ve insanların enerjilerini sömürmeyi bıraktım.Dışarıdaki olayları, tehdit olarak algılamayı bıraktım.Bunlar tabiki bir anda olan şeyler değil.İlk önce değişmeyi istemelisin ve kendin için çalışmaya başlamalısın…

Önceki yazımda size nasıl çakralarınızı dengeleyeceğinizi yazdım.Her gün mutlaka kalkarken ya da gece yatarken çakralarınızı dengeleyin. Bu süre sonra kendinizi daha iyi hissettiğinizi ve kendinizi rahatlıkla ifade edebildiğinizi deneyimliyeceksiniz.

Her gün 10 dakika mutlaka nefes egzersizi yapmayı ihmal etmeyin.

Bol su tüketin.

Her gün 10 dakika bile olsa açık havada yürüyüş yapın.

Kendinizi gergin hissettiğiniz dönemlerde ılık duş alın.

Biz bir şekilde enerjimizi dengeledik.Peki dışarıdan gelen negatif enerjiden nasıl korunacağız?

Burnunuzdan 4 kere nefes alınız.Sekiz kere burnunuzdan veriniz.Kendinizi gergin bir ortamda hissettiğinizde kendinizi cam bir fanusun içinde veya beyaz bir ışığın içinde hayal ediniz.Bu cam fanus veya beyaz ışık beni negatif ve düşük enerjilerden korusun diye niyet ediniz.

Ben genelde bu koruma kalkanını yaparken bildiğim dualarıda okuyorum. Tabi bu size kalmış.

SEVGİ ENERJİSİNDE KALMAK DİLEĞİYLE…