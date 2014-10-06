MUTLU İNSANLARIN FARKI NE?

Bazı insanlar için mutlu olmak gayet normal, bazıları için çok uzak. Oysa mutlu olmak ufak değişikliklerle mümkün.

Mutlu olmak kendi eleşmizde olsa bile bazende sırf şansdır. Bazıları doğuştan mutludur, bazıları ise bunu elde etmek için uğraşması gerekir. Onlar ufak şeylerle tatmin olmayan ve mutluluğu kaçıranlardır.

Öte yandan küçük şeylerle mutlu olabilenler vardır. Bu insanlar yeni şeyler keşfetmeyi severler, hayatın espirisini çözmüşlerdir ve herşeyin olumlu tarafını görürler. İşlerinden ve eşlerinden memnundurlar. Onların mutsuz oldukları dönemler, aylar veya günler olmuyor mu? Tabiiki oluyor, çünkü bu insanın doğasında var. Ama o insanlar olumsuzluklara karşı koymak için duygu ve düşüncelerini olumlu yöne daha kolay çevirebiliyorlar. Peki, mutlu insanlar nasıl insanlardır?

-Mutlu insanlar daha sevecendir. Karşısındakilere ılımlı yaklaşırlar. Bu sevecenlik onların kendine olan sevgilerinden dolayıdır. Önce kendini sevenilen sonra başka bir canlıyı sevebilir. Ve kendisi nasıl muammele görmek isterse, aynı şekilde karşısındakine öyle davranırlar.

-Mutlu insanlar sorunları ve olayları daha rahat akışına bırakabiliyorlar. Olayların gidişatı olumsuz yöne ilerlediği zamanlarda, beklentilerini törpüleyebiliyorlar. Bu sayede yaşadıkları hayal kırıklılığı az oluyor.

-Mutlu insanların özgüveni yüksektir. Yapabilecekleri ve kabul ettikleri arasında dengeyi kurmak bu noktada çok önemli. İnsan kendisini başkalarıyla kıyaslamaz ve olduğu gibi kabul ederse, bu dengeyi kurmuş demektir. Bu noktada özgüven meydana gelir.

-Mutlu insanlar daha sosyal, aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeye özen gösterirler. Arkadaşlık ve dostluk strese karşı ilaç etkisi gibidir, rahatlatır ve iyi hissetirir.

-Mutlu insanlar olumlu insanlardır. Olumlu düşünmek insanın doğasında olmayabilir ama bunu öğrenebilir. Olumsuz düşünmek yerine, o anda kendinize dur deyin ve olumlu tarafını keşfetmeyi deneyin. Çünkü bir olaya nasıl bakarsanız, dugu ve düşünceleriniz o yönde şekillerinir.

Unutmayın, mutlu olmak kader değil seçimdir. Uygulayamıyorsanız en azından başkalarının mutlululuklarını izleyin. Çünkü mutluluk bulaşıdır.

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