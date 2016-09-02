MÜKEMMEL PROTEİN KİNOA VE KİNOA KABAKCIKLARI TARİFİ

Neden mi mükemmel protein kinoa? Çünkü yüksek proteinin yanısıra, kinoa kaliteli bir protein. 9 temel amino aside sahip. Aslen gerçek bir tahıl olmayan kinoa, dünyada tahıllar grubunda değerlendirilmektedir. Bu minikler tohumlarındaki lizin gibi temel amino asit varlığının dışında, vitamin ve mineral açısından da zengindir. Protein içeriği %13-21, yağ içeriği %10-18 arasında değişmektedir. 1 su bardağı haşlanmış kinoa da 8 gr protein bulunuyor ve sadece 222 kcal. Kinoanın bir başka önemli özelliği tohumlarının gluten içermemesidir. Bu nedenle çölyak hastalarının rahatlıkla kullanabildiği önemli bir besin kaynağıdır. Kinoa diğer tahıllara oranla içerdiği yüksek lif sayesinde bağırsak sorunlarına ve diyabet hastalarında kan şekeri kontrolüne yardımcı oluyor. Aynı zamanda tok tutma özelliği sayesinde zayıflama ve kilo koruma sürecindekilerin vazgeçilmezi oluyor. Bu yüzden Kinoa ile zayıflayanları duymuşsunuzdur. Anlıyacağımız mükemmel ve kaliteli bir besin tercihi. Peki bu mükemmel besin tercihini yemeklerimizde nasıl kullanabiliriz, kinoa nasıl kullanılır dediğinizi duyar gibiyim 🙂 Kinoa, yemeklerinizde kullanırken pek çok alternatifi olan bir besin. Benim kinoa hakkında en favori tariflerimden biri ismini Kinoa Kabakcıkları koyduğum bir yemek tarifi. Bu tarif çok pratik olduğu kadar lezzetli ve fit bir tarif. Yağ kullanmadan yapıcağınız ve özel dip sosu da bulunan bu tarifte kinoa kabakcıklarını sosuna bana bana yemekten alıkoyamıcaksınız kendinizi 🙂

Buyrun tarifim;

Malzemeler;

-1 çay bardağı haşlanmış kinoa

-2 yemek kaşığı dolusu yağsız lor peyniri

-1 orta boy domates

-Bir tutam maydanoz

-Bir tutam dereotu

-2 kabak

-1 kibrit kutusu büyüklüğünde light kaşar

Sos için malzemeler;

-1su bardağı yoğurt

-1 tutam dereotu

-İsteye bağlı 1 diş sarımsak

Gelelim bu güzelliklerin yapılışına. Kinoaları 1 e 2 ölçü haşlıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Kabakları bir parmak kalınlığından biraz daha ince doğrayıp içlerini kaşık yardımı ile oyuyoruz. Oyduğumuz kabakların içlerini tabiki de çöpe atıp ziyan etmiyoruz ve sosumuz için bir kenara kaldırıyoruz.Fırın tepsimize yağlı kağıt serip doğradığımız kabakları bir güzel diziyoruz. 180 derecelik fırında kabaklar hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Başka bir köşede domates,maydanoz ve dereotunu minik minik doğruyoruz. Hazırladığımız karışımı soğumuş kinoalarımız ile karıştırıyoruz ve üstüne yağsız lor peynirimizi ekleyip bir de güzelcene bu şekilde karıştırıyoruz. Hazırladığımız harcı fırında hafif kızarmış kabaklarımızın içine yerleştiriyoruz. Her bir kabakcığımızın üstüne de küçük parçalar halindeki light kaşarlarımızdan koyuyoruz ve tekrar fırına atıyoruz. 6-7 dk daha kaşarlar hafif kızarana kadar pişiyoruz. Bu sırada oyduğumuz kabakların içlerini,yoğurdumuzu ve dereotunu (isteğe bağlı sarımsakta konabilir) rondoya atıp leziz dip sosumuzu oluşturuyoruz. Kabaklar da piştikten sonra servise ve yemeğe hazır yüksek proteinli kinoa kabacıklarımızın tadını çıkarıyoruz. Afiyet olsun.. 🙂