Müge Boz Röportajı – Eylül 2016 Sayısı

Yaşamın sırrı doğada ve Müge Boz bu konuda kendini doğaya bırakıyor, doğadan besleniyor ve doğada olmaktan son derece zevk alıyor. Bu röportajda Müge Boz’dan doğa, beslenme, bakım ve sporla ilgili çok şey öğreneceğiz.

[1] Nasıl bir beslenme düzenin var? Et yememeye özen gösteriyorsun diye biliyorum gün içinde neler tüketiyorsun?

Şu an da %80-90 vegan besleniyorum. balık çok nadir tüketiyorum. et yememeye özen gösteriyorum. canım çok çekerse köfteyle kaçamak yapıyorum. et değil de köfte baya canım çekiyor itiraf etmek gerekirse. çiğ beslenmeye özen gösteriyorum elimden geldiği kadar. sabahları kalkınca mutlaka ılık limonlu su içiyorum. sonrasında hafif bir bitki çayı. sarı kantaron veya yaseminli yeşilçay, adaçayı, kekik veya biberiye çayı olabilir. Sonrasında duruma göre kahvaltı yapıyorum. eğer evde ve zamanım varsa, soya veya badem sütüyle hazırladığım glutensiz kreplerimi avokado ve çeşitli sebzelerle yaptığım soslar ve yeşil salata. yeşil salat uzun bir zamandır kahvaltılarımın vazgeçilmezi oldu. eğer varsa vegan peynirim ve az tuzlu sele zeytinlerim. kahvaltı sonrası yine bitki çayı. beni güne hazırlasın enerji versin diye yeşil çay veya mate çayı. tatlı olayına pek girmemeye çalışıyorum. ama girersem de çikolatalı fındıklı şekersiz kremalar, veya şekersiz reçelleri marmelatları tercih ediyorum. tahin pekmez de olabilir. sonra da genelde sebze yemekleri ve salata, bakliyat tüketiyorum.

[2] Nasıl bir antrenman programın var? Haftada kaç gün hangi sporları yapmayı tercih ediyorsun?

antrenman programım set durumuna göre değişiyor. setim olmadığı zamanlarda haftada 3 gün gitmeye özen gösteriyorum. özel trainerımla çalışmayı seviyorum. tek başıma sıkılıyorum çünkü. ve mümkünse açık havada. nike ın koşularına katılıyorum onlar çok zevkli oluyor. açık havada spor yapmak çok zevkli. maçka parkı nda yapıyoruz hava güzel olduğu zamanlarda antrenmanları. yogayı da aralara mutlaka eklemeye çalışıyorum.

[3] Doğal bakım ürünleriyle ilgilendiğini biliyorum, bu konudaki tercihlerini neye göre yapıyorsun? Nasıl ürünler kullanıyorsun, bize önerilerin olur mu?

Son zamanlarda en yakın dostlarımdan olan Bahar’ın yaptığı kremleri kullanıyorum. kendi topladığı bitkilerle hazırladığı serumlar şahane. vucut nemlendiricisi olarak çok başarılı.

[4] Etkinliklerde sıkça karşılaşıyoruz, koşuya ne zaman ve nasıl başladın? Düzenli uyguladığın bir koşu programın var mı?

Koşuya çok yeni başladım aslında 1-1,5 sene olmuştur. belgrad ormanında koşmaya başladım, açık hava ve ormanlık alanın enerjisini çok seviyorum. sonra bunu oryantirink le birleştirdim. elimden geldiğince yarışlara ve antrenmanlara katılıyorum. nike ın koşuları da çok eğlenceli ve yararlı. öncesinde esneme programları sonrasında hafif güç antrenmanları ekip, müzik … hem spor hem eğlence birarada:) daha ne isteriz 🙂

[5] Sevda Kuşun Kanadında dizisindeki karakterden biraz bahsedebilir misin? Yeni sezonda bizi neler bekliyor?

Işık, o dönem yaşanan siyasi olaylar karşısında elinden geldiğince sakinliğini koruyarak şiddete ve nefrete kapılmadan çözümlenmesi gerektiini düşünenlerden. ancak olayların karmaşasının artması, ve kendi ailesi içerisinde de bir takım entrikaların olduğunu öğrendikten sonra daha sert ve net tavırları olan biri haline dönüşebilir. yeni sezonda daha gizemli hikayeler bekliyor olacak.

[6] En çok oynamayı istediğin rol nedir? Gelecekte nasıl projelerde yer almak istersin?

Yıllardır bu soruya verdiğim net cevap şudur 🙂 vampir ! vampiri oynamayı çok istiyorum. bundan sonra komedi yapmayı düşünüyorum. baya uzun zaman oldu komedi yapmayalı çünkü.

[7] Nereden çıktı Raw Chocolate yapma fikri? Bize biraz Boz Ayı’nın kuruluşundan ve Boz Ayı ile neler yapmak istediğinden bahseder misin?

Sağlıklı beslenme ve değişik tarifler zaten çok uzun zamandır ilgi alanımda olan konulardı. yemek yapmaktan da çok zevk alırım. giderek aldığım çeşitli eğitimler sayesinde bilgi birikimim de artmaya başladı. kendimi sabahlara kadar tarif araştırırken, ve kitaplar okurken buldum. gördüğüm her malzemeyi alıp tarifler kullanmaya aşığım :)) arkadaşlarım da bu durumdan çok memnun tabi. sürekli birşeyler pişirip deneyip arkadaşlarıma denettiriyorum:) böyle böyle bu kadar zevk aldığım bir konuyu geliştirmek istedim. çünkü etrafımdaki insanlardan da bu konuda çok talep olduğunu gördüm. herkes aslında sağlıklı beslenmek ve bu şekilde yaşamak istiyor. Ama etrafta fazla seçenek olmadığı için insanlar bazı şeyleri yemeye mecbur kalıyor. çıkış sebebim bu aslında. sohbet ettiğim ve bu konuda desteğe ihtiyacı olan kişilere destek olabilmek. bilgilerimi ve deneyimlerimi paylaşmak. çünkü sağlıklı beslenmek çok zor ve derin bir konu. kan tahlilleri bile tertemiz çıksa derinlerde bir sorun olabiliyor. ve bunu araştırıp bulabilmek sanıldığı kadar kolay değil. bu kadar bilgiyi de mezara götürmek yerine paylaşmak daha güzel. zaten üniversite zamanlarında yurtdışında da reklamcılık ve marka eğitimi aldığımdan hep kendi markam olsun isterdim. ismi logosu v.s. herşey benim creatif direktörlüğümde oldu. ajansla çalışmadım. kendimden çıkan organik bir marka olsun istedim. kısaca herşeyi teker teker ellerimle kazıyarak yaptım. bazı insanlar ‘ neden bu kadar uğraşıyorsun anlaş bir ajansla yazsınlar bütün yazıları herşeyi halletsinler diyorlar. ama bunu yapamıyorum. içimden gelmiyor. o yüzden şuanda tamamen kendi hislerim ve bilgilerim doğrultusunda ilerliyorum. organik büyüme yapısında olan bir marka Boz-Ayı.

Boz-Ayı çikolataları Çikoboz’lar şeker kullanılmadan yapılıyor. ve içerisinde hiçbir katkı maddesi ve koruyucu yok. taze taze tüketiliyor. süt ve süt ürünü de olmadığından alerji ve hazımsızlık gibi problemleri olanlar için ideal. çikoboz un en önemli özelliği de çiğ kakao çekirdeklerinden yapılıyor olması. Böylece mucizevi değerlere sahip kakao besin değerinden hiç bir şey kaybetmiyor. en yüksek antioksidan ve magnezyum oranına sahip. mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına sebep olan tek bitki. kalp damar sağlığına iyi geliyor hatta zayıflamaya bile yardımcı oluyor. çok sağlıklı bir yağ çünkü. ama tabiki kakao nun bu faydaları ancak çiğ olursa var. aksi taktirde yüksek ısıya maruz bırakıldığında ve işlemden geçirildiğinde bu özelliklerin hepsi kayboluyor. çikolataları da ben kendim yapıyorum. çikolatanın kendisini de ben yapıyorum. genelde piyasada olan el yapımı çikolatalar, hazır çikolata küvertürlerini eritip içerisine malzemeleri koyup kaplara dökmekten ibaret. çikobozlar öyle değil. çok sabır ve emek gerektiren bir süreç. o nedenle de çok sağlıklı ve enerji dolular. içerisine de çok özel şifalı aromatik yağlar koyuyorum. hem çikolata yiyip hem şifa bulabilirsiniz çikobozlar sayesinde.