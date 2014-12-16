MOTİVASYON İÇİN SEBEP Mİ ARIYORSUNUZ?

Spor, motivasyon ve yardımseverlik adına çok güzel bir şeyler oldu 16 Kasım günü.

Aslında hem 16 Kasım’da, hem de öncesi ve sonrasında.

Daha önce yazdığım gibi iyilik peşinde koştuk bir yığın Adım Adım Gönüllüsü.

Koşmadan önce bağış mektupları yolladık tanıdığımız herkese.

Her yerde anlattık yapmaya çalıştıklarımızı.

Her koşucu bir Sivil Toplum Kuruluşu’nu destekliyordu.

O sivil Toplum Kuruluşu için yardım istedik.

Ben koşacağım, sen de bana yardım et ki şu amacı birlikte gerçekleştirelim dedik.

Birlikten kuvvet doğar dedik.

Ve gerçekten doğdu.

Nasıl mı?

Spor yaparak. Koşarak.

Ben Türkiye Omurilik Felçliler Derneği için koştum.

Omurilik Felçlilere Akülü Tekerlekli Sandalye alabilmek için.

“Hadi beraber alalım” bu Akülü Tekerlekli Sandalyeleri diye bıkmadan usanmadan anlattım her yerde.

O akülü tekerlekli sandalyeler ile omurilik felçliler bir nebze bağımsızlaşabiliyorlar. Örneğin tek başlarına okula gidebilecekler, alışverişe çıkabilecekler. Ya da sahile manzara izlemeye, temiz hava almaya kimsenin yardımını istemeden gidebilecekler.

İyi ki de anlatmışım.

İyi ki de anlatmışız.

Sadece ben değil, elbette bütün Adım Adım koşucuları bıkmadan usanmadan anlattık.

Hem antrenman yaptık, hem anlattık.

Hem bacaklarımızı hem çenemizi çalıştırdık.

Yarış bitti gene anlattık.

Ve sonuçta ne bağış geldi dersiniz?

Çok bağış geldi. İnanın çok.

Hedefimizi geçtik. 500bin TL’yi gördük.

Tam 205 Omurilik Felçli kardeşimizin hayallerini gerçekleştirdik hep beraber.

Spor yaparak sadece bağış toplamadık, bilinirliği de artırdık. Dikkat çektik.

Bu şekilde yapılan koşulara yardımseverlik koşusu deniyor.

Siz de sadece kendiniz için değil başkaları için de spor yaparak yaptığınız spora daha çok anlam kazandırabilirsiniz.

Hiç spor yapmıyorsanız da baksanıza neler oluyor. Spor yapmak için bir neden daha.

Motivasyon için sebep mi arıyorsunuz?

İşte size motivasyon.

Bundan iyisini mi bulacaksınız.

Haydi siz de 2015 hayalleriniz arasına bir yardımseverlik koşusu ekleyin.

Adı koşu.

Belki yürüyerek başlarsınız.

Belki 5 kilometre koşarak.

Yeter ki isteyin.

Bu motivasyonla sporsuz kalmayacağınızın garantisini veririm.

Bol sporlu günleriniz olsun.