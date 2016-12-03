Monthly Fitness Dergisi Mobil Uygulaması Yayında

Monthly Fitness Dergisi mobil uygulaması yayınlandı!

Türkiye’nin ilk ve tek ücretsiz fitness dergisi olarak, okurlarımızın her an her yerden kolaylıkla ulaşabileceği

2014 Ocak ayından itibaren hizmet veren Monthly Fitness Dergisi Türkiye’de kurulmuş olan ilk ücretsiz fitness dergisidir. Monthly Fitness www.monthlyfitness.com’dan sonra ücretsiz uygulamasıyla AppStore ve Google Play üzerinden de hizmet vermeye devam ediyor.

Monthly Fitness uygulaması içerisinde sizin için hazırladığımız ücretsiz egzersiz, koşu, beslenme programlarımızı indirebilir, diyet ve sağlıklı beslenme tüyolarını okuyabilir, her ay çıkan yeni sayılarımıza ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.