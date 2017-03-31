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Minik Değişimler İle Hayallerinize Ulaşın!

Ayça Alara Aycan
Yazı Ayça Alara Aycan
782
77
782, 77 puan
Minik Değişimler İle Hayallerinize Ulaşın!

Günlük hayatımızda yapacağımız minik değişimlerin, bizleri adım adım hayallerimizdeki sağlıklı vücuda yaklaştırdığını biliyor muydunuz? Üstelik ne kadar basit olduğuna inanamayacaksınız 🙂 Hadi başlayalım!

[1] Öğünlerinizi sık sık evde yiyin (hazırlayın) hatta işe, okula veya nereye gidiyorsanız beslenme çantanız da size eşlik etsin. Hem daha hesaplı, hem de çook sağlıklı!

[2] Eğer büyük porsiyonlu bir yemek yiyorsanız, hepsini bitirmek için kendinizi zorlamayın. Doyduğunuzu hissettiğiniz an yemeye mola verin, bırakın tokluk merkeziniz görevini yapsın. Porsiyon kontrolünün önemini unutmayın 🙂 Artan yemekleri ise paket yaptırmaktan çekinmeyin, bir sonraki öğünlerde işinize yarayacaktır. Tekrar yemek istemezseniz sokaktaki dostlarımızla paylaşabilirsiniz 🙂

[3] Yemek sırasında tokluk hissinizi hissedebilmek için midenizi kontrol edin. Biraz beklerseniz yardımınıza koşacaktır 🙂

[4] Bir kez doyunca yemeyi bırakın. Unutmayın tıka basa doymanıza hiç gerek yok. Hafif hissetmenin keyfı başka!

[5] Uzun süre kendinizi aç bırakmayın, kalori kısıtlamak ya da öğün atlamak bizi hedeflerimizden uzaklaştıracaktır 🙁 Porsiyon kontrollü + az az sık sık yemeyi deneyin.

[6] Yemeklerinizi hazırlarken içerisine kattığınız yağın hem cinsine hem de miktarına dikkat edin. Göz kararı yağ eklemektense, kişi başına 1 tatlı kaşığı yağ düşecek şekilde hesaplayıp yemeklerinizi pişirebilirsiniz. 4 kişilik bir tencere yemeği için 2 yemek kaşığı yağ size yeterli olacaktır. Doymamış yağları (oda sıcaklığında sıvı halde bulunan) tercih edin, mesela biricik dostumuz zeytin yağı!

[7] Her gün düzenli egzersiz yapın, hayatınıza renk katın! 35-40 dk yürüyüş olur, egzersiz olur ne olursa olsun mutlaka gününüze hareket ekleyin! Metabolizmanıza nasıl iyi geleceğine inanamayacaksınız 🙂 İlk başlayanlar için haftada 3-4 kez 35-40 dk tempolu yürüyüş yeterli olacaktır. Bir kere başlayınca müdavimi olacağınıza eminim. Kendinizi hazır hissettiğinizde yürüyüş/egzersiziniz miktarını bir tık artırın.

[8] Güne mutlaka güzel & besleyici bir kahvaltı ile başlayın. “Kahvaltıya zamanım yok!” diyenler; geceden yulaf lapası hazırlayıp güne 1-0 önde başlayabilirler 🙂

[9] Tabağınızı düşük kalorili; ancak besin değeri yüksek besinlerle doldurun. Yumurtanın kıymetini bilin, gücüne inanın! Biricik sebzelerimizi kucaklayın 🙂

[10] Giydiğiniz kıyafetlerin sizi konforlu hissettirmesine dikkat edin. Sürekli dar gelen rahatsız eden bir kıyafet ile uğraşmayın.

[11] Toplu taşıma kullanın. Yürüyen merdivenden ziyade, merdivenleri kendiniz inin çıkın.

[12] Bool su (günde en az 2 litre) içmeyi unutmayın!

[13] Uyku düzeninize dikkat edin. Çok geç yatıp geç kalkmak metabolizmanızın o gün alt üst olmasına sebep olabilir. Biraz daha erken yatıp erken kalkmaya özen gösterin.

[14] Geldik en son ve en önemli maddeye 🙂 Biliyorum sürekli bir koşuşturma, bir yere yetişme ya da stres yapma halindeyiz. Oydu buydu derken zamanın akıp gittiğini bile anlamıyoruz. O yüzden bırakın tüm negatif olayları, sıkıntıları bir kenara; derin bir nefes alın. Kendinizi doyasıya sevin, güveniniz de tam olsun 🙂 Hayal kurmayı asla bırakmayın ve kendinize boolca vakit ayırın. Musmutlu, sağlıklı, huzur dolu yarınlar!

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782
77
782, 77 puan

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