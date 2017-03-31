Minik Değişimler İle Hayallerinize Ulaşın!

Günlük hayatımızda yapacağımız minik değişimlerin, bizleri adım adım hayallerimizdeki sağlıklı vücuda yaklaştırdığını biliyor muydunuz? Üstelik ne kadar basit olduğuna inanamayacaksınız 🙂 Hadi başlayalım!

[1] Öğünlerinizi sık sık evde yiyin (hazırlayın) hatta işe, okula veya nereye gidiyorsanız beslenme çantanız da size eşlik etsin. Hem daha hesaplı, hem de çook sağlıklı!

[2] Eğer büyük porsiyonlu bir yemek yiyorsanız, hepsini bitirmek için kendinizi zorlamayın. Doyduğunuzu hissettiğiniz an yemeye mola verin, bırakın tokluk merkeziniz görevini yapsın. Porsiyon kontrolünün önemini unutmayın 🙂 Artan yemekleri ise paket yaptırmaktan çekinmeyin, bir sonraki öğünlerde işinize yarayacaktır. Tekrar yemek istemezseniz sokaktaki dostlarımızla paylaşabilirsiniz 🙂

[3] Yemek sırasında tokluk hissinizi hissedebilmek için midenizi kontrol edin. Biraz beklerseniz yardımınıza koşacaktır 🙂

[4] Bir kez doyunca yemeyi bırakın. Unutmayın tıka basa doymanıza hiç gerek yok. Hafif hissetmenin keyfı başka!

[5] Uzun süre kendinizi aç bırakmayın, kalori kısıtlamak ya da öğün atlamak bizi hedeflerimizden uzaklaştıracaktır 🙁 Porsiyon kontrollü + az az sık sık yemeyi deneyin.

[6] Yemeklerinizi hazırlarken içerisine kattığınız yağın hem cinsine hem de miktarına dikkat edin. Göz kararı yağ eklemektense, kişi başına 1 tatlı kaşığı yağ düşecek şekilde hesaplayıp yemeklerinizi pişirebilirsiniz. 4 kişilik bir tencere yemeği için 2 yemek kaşığı yağ size yeterli olacaktır. Doymamış yağları (oda sıcaklığında sıvı halde bulunan) tercih edin, mesela biricik dostumuz zeytin yağı!

[7] Her gün düzenli egzersiz yapın, hayatınıza renk katın! 35-40 dk yürüyüş olur, egzersiz olur ne olursa olsun mutlaka gününüze hareket ekleyin! Metabolizmanıza nasıl iyi geleceğine inanamayacaksınız 🙂 İlk başlayanlar için haftada 3-4 kez 35-40 dk tempolu yürüyüş yeterli olacaktır. Bir kere başlayınca müdavimi olacağınıza eminim. Kendinizi hazır hissettiğinizde yürüyüş/egzersiziniz miktarını bir tık artırın.

[8] Güne mutlaka güzel & besleyici bir kahvaltı ile başlayın. “Kahvaltıya zamanım yok!” diyenler; geceden yulaf lapası hazırlayıp güne 1-0 önde başlayabilirler 🙂

[9] Tabağınızı düşük kalorili; ancak besin değeri yüksek besinlerle doldurun. Yumurtanın kıymetini bilin, gücüne inanın! Biricik sebzelerimizi kucaklayın 🙂

[10] Giydiğiniz kıyafetlerin sizi konforlu hissettirmesine dikkat edin. Sürekli dar gelen rahatsız eden bir kıyafet ile uğraşmayın.

[11] Toplu taşıma kullanın. Yürüyen merdivenden ziyade, merdivenleri kendiniz inin çıkın.

[12] Bool su (günde en az 2 litre) içmeyi unutmayın!

[13] Uyku düzeninize dikkat edin. Çok geç yatıp geç kalkmak metabolizmanızın o gün alt üst olmasına sebep olabilir. Biraz daha erken yatıp erken kalkmaya özen gösterin.

[14] Geldik en son ve en önemli maddeye 🙂 Biliyorum sürekli bir koşuşturma, bir yere yetişme ya da stres yapma halindeyiz. Oydu buydu derken zamanın akıp gittiğini bile anlamıyoruz. O yüzden bırakın tüm negatif olayları, sıkıntıları bir kenara; derin bir nefes alın. Kendinizi doyasıya sevin, güveniniz de tam olsun 🙂 Hayal kurmayı asla bırakmayın ve kendinize boolca vakit ayırın. Musmutlu, sağlıklı, huzur dolu yarınlar!