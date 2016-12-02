Metabolizmanızı Hızlandıran 10 Mükemmel Besin

Metabolik hız, gün içerisinde vücudunuzun kaç kalori yakacağını belirler. Herkesin metabolik hızı, genetik faktörler ve yaşam tarzı gibi etkenlere göre farklılıklar göstermektedir. Ne yaparsam yapayim kilo veremiyorum , çünkü benim metabolizmam yavaş demeyin,yaşam tarzınızda yapacağınız ufak dokunuşlarla metabolizmanızı hızlandırmak sizin elinizde. İşte metabolizmanızı hızlandıracak ve sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olacak 10 besin:

1. BEYAZ ÇAY

Son yılların yükselen yıldızı beyaz çay içerisindeki antioksidan kapasitesi yüksek flavonoidler sayesinde vücudunuzdaki stresi azaltarak, metabolizmanızı hızlandırmanıza yardımcı oluyor. Beyaz çayın yeşil çaydan farkı ise daha az işlem görmesi, kafein oranının çok daha düşük olması ve antioksidan kapasitesinin yeşil çaya göre daha yüksek olması. Siz de günlük beslenmenize 2-3 fincan kadar beyaz çay ekleyerek metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz!

2. GREYFURT

Tam mevsimi! C vitamini içeriğiyle dikkat çeken meyvelerden greyfurt aynı zamanda vücuda fazla miktarda insulin salgılatmayı da durduruyor, böylece insüline bağlı olarak ortaya çıkacak yağlanmayı azaltarak, metabolizmanızı hızlandırıyor.

3. ÇİĞ BADEM

Badem diğer yağlı tohumlara kıyasla içerdiği yüksek omega 6 ile dikkat çekiyor .Çiğ bademin içerisindeki omega 6 ve diğer yağ asitleri vücut tarafından kolaylıkla yakılabildiği için vücut ihtiyaç duyduğu enerjiyi bu yağ asitlerinden karşılayacak ve metabolizmanız vücudunuzdaki diğer yağları kolaylıkla yakmaya başlayacaktır.

4. HİNDİ ETİ

Hindi eti, kasların beslenmesi ve büyümesi için gerekli olan proteini sağlar ve kas miktarınızı artırmaya yardımcı olur. Vücuttaki kas miktarının artması, vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi artırarak metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olur.

Ayrıca düşük kolestrol ve yağ içeriğiyle diğer hayvansal kaynaklı besinlere kıyasla çok daha fazla miktarda tüketilebilir.

5. ELMA

Her gün 1 elma yiyerek vücudunuzdaki yağların atılımını kolaylaştırabileceğinizi biliyor muydunuz? Elma, lif içeriğinin yüksek olması sayesinde hem vücudunuzdaki yağları uzaklaştırmanıza yardımcı olacak hem diyet yaparken oluşabilecek açlık krizlerinizi ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır.

6. FASULYE

Fasulye bitkisel kaynaklı, yağsız bir protein kaynağıdır. Hayvansal kaynaklı protein kaynaklarından farklı olarak yağ içeriklerinin düşük olması proteinin vücut tarafından daha rahat kullanılmasını sağlar. Fasulye sindirimi zor olan bir besin olduğu için vücut fasulyeyi yakmak için daha çok enerji harcamak zorunda kalır ve bu da metabolizmanızı hızlandırmanıza yardımcı olur.

7. BROKOLİ

Brokoli, içerdiği kalsiyum ve C vitamini sayesinde metabolizma hızınıza hız katacak . Vitamin C , kalsiyumun vücut tarafından emilmesini kolaylaştırır ve böylelikle vücudunuz kalsiyumu yağ yakım metabolizmasında daha rahat kullanabilir. Brokolinin lif içeriğinin de yüksek olması sindirim sisteminin dzüenlenmesine, kilo kaybına ve metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı.

8. TARÇIN

Tarçın, içerisindeki besin bileşenleri sayesinde kan şekerinizi düzenleyerek iştah kontrolüne yardımcı olur. Aynı zamanda vücutta termik etki yaratarak kalori yakımını artırır ve metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olur.

9. ACI BİBER

Acı biberin içerisindeki kapsaisin isimli madde vücudunuzdaki acı reseptörlerini uyararak vücut ısınızın artmasını sağlar. Böylelikle metabolizmanızı hızlandırıp daha çok kalori yakmanızı sağlayarak kilo vermenizi kolaylaştırır.

10. YOĞURT

Yoğurdun içerisindeki kalsiyum, yağ yakım metabolizmasında görev alır. Aynı zamanda yoğurdun içerisindeki protein, kas yapımına yardımcı olarak kas kütlenizde artış sağlar. Hem kalsiyum hem de protein içeriği sayesinde metabolizmanızı hızlandıran bu mucizevi besinin bir diğer etkisi ise; probiyotik içeriği sayesinde bağırsaklarınızı da düzenlemesi.