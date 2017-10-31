Merve Büyüksaraç Röportajı

Merve Büyüksaraç ve bilinmeyen yönleri demek istiyorum bu röportaja başlık ararken. Çünkü Merve’nin bitkilerle olan ilişkisini, hayvan severliğini, dalış yapmak için dünyanın öbür ucuna gitmiş olmasını, modelliğe devam etmesini ve çok daha fazlasını konuşacağız. Ve ben Merve ile ilgili her öğrendiğim şeyde biraz daha hayran oluyorum bu güçlü kadına. Çünkü Merve, birden fazla konuda kendini geliştirmiş başarılı bir kadın!

Bitkilerle olan ilişkin nasıl başladı, kaç adet fidanın, ağacın, tohumun var. Tohum konusunda ne kadar uzmanlaştın bize biraz bahsedebilir misin?

Daha çocukken bile bitkilerle uğraşmayı çok severdim. tohum toplar, eker, çiçek yetiştirirdim. fakat son yıllarda buna ciddi mesai harcamaya başladım. aslında izlediğim birkaç belgeselin bunda etkisi büyük oldu. özellikle bitki ve ormanlarla alakalı ‘TED talks’ bölümleri. malum günümüzde doğayı inanılmaz tahrip ediyoruz, toprağı kimyasal ilaçlar kullanarak işlevsiz hale getiriyoruz ve sebze meyveleri hormanlarla büyütüyoruz. fakat uzun vadede bu yaptıklarımızın geri dönüşü ile ilgili hiç bir veri bizlere sunulmuyor. bu kimyasal ilaçlarla ve hormonlarla yetişitirilen sebzeleri yemeyi kendi çapımda reddetiğim için bu işlere gönül verdim. eskiden gittiğim ülkelereden, oraya özgü biblo vs.. getirirdim artık fide ve tohum getiriyorum. ağabeyim tanzanya’da yaşadığı için oradan bolca meyve sebze fideleri ve tohumları taşıdım şimdi 36 tane passion fruit sarmaşığımla evimin bir köşesi adeta ormana dönüştü. onlara bakmak bile çok zevkli. kısaca artık kendi domatesim salatalığım, dikenli kabağından tutun mango ağacına ufak tarlamla mutlu mesut yaşıyorum. bu işe meraklı olanlar varsa ve evde yetiştirmek istiyorlarsa, dünyada window farming akımı başladı. pencere önünde sebze yetiştirmenin detaylarını window farming’i araştırarak kolayca bulabilirsiniz.

Hayvan severliliğin, köpeklere özel kurduğun markanı çok merak ediyoruz, nasıl çıktı bu fikir ve kuruluş sürecinde neler yaşadın?

Bundan 3 yıl önce The Petisserie’yi kurdum. milano’ da bir mağaza var ve kedi köpekler için kurabiyeler,çikolatalar pek çok lezzetli atıştırmalıklar yapıyorlar. hani şekerci dükkanları vardır ya, elinize bir poşet verilir içini rengarenk şekerlerle doldurursunuz. işte aynen öyle ama kedi köpekler için bir dükkan. sonra kendi kendime dedim ki neden türkiye’de de olmasın? döndüğüm gibi hemen piyasa araştırmalarına başladım. reçetelerimi yetkili veterinerlere incelettim HACCP onaylı imalathane kurdum, tarım gıda ve havancılık bakanlığından onayımı aldım veee karşınızda The Petisserie. şimdilik 4 adet mamam var. bunlar havuçlu köpek muffin, muzlu fıztıklı köpek kurabiyesi, naneli köpek kurabiyesi ve ton balıklı kedi ödül bisküvisi. evcil hayvanlarımı çok seven biri olarak onlara kendi yemeyeceğim hiçbir yiyeceği yedirme taraftarı değilim. açıkçası sırf bu yüzden bu işe girdim. kuruluş süreci oldukça zorlu oldu çünkü malum devlet işleri ve onayları malesef ülkemizde işinde kalifiye olmayan personeller tarafından yürütülüyor. ama olsun sabrettim ve onayımı alarak türkiyenin ilk gurme kedi köpek mutfağını kurdum. Şu an The Petisserie ile alakalı büyük bir gıda firmasıyla görüşmelerim devam ediyor. umarım çok yakında yeni lezzetlerle ve veteriner raflarında ürünlerimi görebilirsiniz.

Üyesi olduğum bir spor salonunda hafta içi 2-3 gün fitness antrenmanı ve wing tsun yapıyorum. Kışında snowboard yapıyorum.

En çok merak ettiğim konulardan biri tabi ki hangi sporları yaptığın, en sevdiğin spor hangisi?

En sevdiğim spor kesinlik yüzme. Hani derler ya önceki hayatımda balıktım.. ben kesin balıktım hiç şüphem yokJ 7 yaşımdan beri düzenli yüzüyorum.tabi bazen tembellik yapıp araya 1-2 ay soktuğum oluyor ama alsun. 9 yaşımdan beri de serbest ve tüplü dalış yapıyorum. Fırsat buldukça tropik denizlere gidip dalış yapmaya devam ediyorum. Onun dışında dönem dönem koşuyorum. Koşu antremanlarım avrasya maratonu öncesi hız kazanıp maraton sonrası bitişe geçiyorJ tabi bunu gururla söylemiyorum. Üyesi olduğum bir spor salounda da haftaiçi 2-3 gün fitness antremanı ve wing tsun yapıyorum. Kışında snowboard yapıyorum.

Dalışa nasıl başladın, bu güne kadar nerelerde daldın? Bize dalış hayatını anlatırmısın, yeni başlamak isteyenlere neler önerirsin?

İlk dalışımı alanyada babamla yaptım. Babam türkiyenin sayılı dalgıçlarından biri. 4000 in üzerinde dalışı var haliyle kızını da eğitti. Lisanslarımı da alanyada bulunan dolphin dive’dan aldım. Liseye gelene kadar hep akdeniz civarında daldım. Sonra ilk mısıra gittiğimde hurghada’da dalış yaptım. Kızıl deniz inanılmaz biryer. Belgellerde resifleri izlemeye alışığız ama o bölgeyi canlı görmek bambaşka bir deneyim. Üstelik balıklar insanlara alışık olduğu için resmen 1 metre mesafenizde size inceleyerek yüzüyorlar. 7 yıl öncede ağabeyim tanzanya’ya taşındı. O günden beri her yıl onu ziyarete gidiyorum ve gittiğimde zanzibarda dalış yapmaya devam ediyorum. Serbest dalışta çok profesyonel olduğum söylenemez tabiki. Yinede 15 m. ye rahatlıkla inebiliyorum. Yeni başlayacak olanlara önerim iyi bir dalış okulundan bütün dünyada geçerliliği olan sertifika alıp öyle dalışa başlasınlar. Cmas veya padi olabilir. Her spor dalında olduğu gibi bu sporunda tehlikeli yanları var. ama iyi bir eğitim sonrası kendinizi korumayı, hata yapmadan dalmayı ve olası bir promlemle su altında nasıl başa çıkmanız gerektiğini öğrenirsiniz. Dalışlar her zaman çiftler halinde yapılır. Size eşlik edecek kişiye body denir. Işte bu noktada iyi bir eğitim almanız hem sizin hemde sizinle dalacak olan partneriniz açısından hayati önem taşıyor.

Her gün uyguladığın egzersiz ritüeli var mı?

Aslında yok. O günki ruh halime göre şekilleniyor hangi aktiviteyi yapacağım.

Klasik ama en çok merak edilen soru beslenmede nelere dikkat ediyorsun?

Daha önce dediğim gibi organik beslenmeye çalışıyorum. En büyük önceliğim bu. Sonrasında şeker geliyor. Şeker neredeyse hiç tüketmiyorum. Nadiren bir davet/ organizasyon olursa en fazla bir lokma tatlı bir şey yiyorum. Onun dışında canım ne isterse yiyorum ve yemek yemeyi de seviyorum. Kendimi çeşit konusunda kısıtlamıyorum. Bir de dikkat ettiğim diğer şey akşam en geç saat 20.00 son yemeğimi yiyorum.

Cilt bakımı konusun da nasıl bir ritüelin var?

Günlük hayatımda makyaj yapmıyorum. Cildimin hava almasına özen gösteriyorum. Eğer makyaj yaptıysam da akşam eve gelince ilk işim mutlaka makyajımı silmek oluyor. Her sabah yüzümü köpükle yıkarım ve 2 günde bir tonikle silerim. Kuru bir cilt yapım olduğu için hergün toniklemiyorum.Sabah akşam krem kullnıyorum. Marka verebilirmiyim bilmiyorum ama yıllardır hep kullandığım bepanthene krem ve 6-7 aydır severek kullandığım diğer nemlendirici ise mustela baby stick. Bunların haricinde bir ürün kullanmıyorum.

Önümüzdeki sezonlarda seni nerelerde göreceğiz yeni projeler, etkinlikler var mı?

Defilelerimi lzlemeye gelebilirsinizJ tv ile ilgili bir projem yok. Moda çekimlerim ve defilelerim her zaman için devam ediyor.