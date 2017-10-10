Merve Büyüksaraç Monthly Fitness Ekim 2017 Sayısında!

Monthly Fitness Ekim sayısına Ünlü Model Merve Büyüksaraç konuk oldu! Spordan beslenme şekline kadar bir çok sorumuzu yanıtlayan Merve Büyüksaraç’ı Nurhan Artar fotoğrafladı.

Monthly Fitness Ekim sayısında; Perihan Kılıç, Egzersiz ve Sağlıklı Yağlar’ı, Gamze Şanlı Ak, Enerjini Besinlerle Yükselt’i, Dicle Belül Hamileyken Kişisel Bakımı anlattı.

Ayrıca; DNAFit Türkiye’yi deneyimleyen Genel Yayın Yönetmenimiz Nurcan Arıcan‘ın sonuçlarını ve DNAFit Hakkında detaylı bilgileri de Ekim Sayımızda bulabilirsiniz.

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