1 En uzun gece koşusu tamamlandı

Bu hafta sonu Çekmeköy ormanları, “Longest Night/Run or Ride” yarışlarına ev sahipliği yaptı.

2 Farklı 2 dalda yarışan 512 sporcu katıldı

Uzunetap ve Set Adventures tarafından, Çekmeköy Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen organizasyonda yarışmacılar, Çekmeköy’ün uçsuz bucaksız ormanlarında soğuk hava ve gece koşullarıyla mücadele ettiler. Bisiklet ve koşu olarak iki farklı dalda yarışan 512 sporcu, koşarak ya da pedallayarak geceyi gündüze çevirdi.

3 Çekmeköy ormanları ışıl ışıl oldu

Organizasyon ekibi tarafından reflektif bantlarla işaretlenen parkurda yarışmacılar, kafa fenerleriyle yol aldılar. Çekmeköy ormanlarını ışıl ışıl aydınlatan sporcular, belirli aralıklarda bulunan kontrol noktalarından geçerek ara zamanlarını kayıt ettirdiler ve bu noktalarda kendilerine yiyecek- içecek desteği yapıldı.

4 8,20,45 KM’lik kategorilerde yarışıldı

Yarışma; koşu 8 km, koşu 20 km, ultra maraton 45 km ve bisiklet 30 km, bisiklet 45 km olmak üzere 5 ayrı kategoride yapıldı. 24 Aralık Cumartesi gecesi saat 22:00’da başlayan yarışlarda, 45 km dalında mücadele eden sporcular, Pazar günü sabah saatlerinde yarışı tamamladılar.

5 Ve kazananlar

Erkekler 45KM Ultra Maraton

1. Murat Kaya

2. Kemal Kukul

3. Mustafa Bleda İdrisoğlu

Kadınlar 45KM Ultra Maraton

1. Sema Buldanlıoğlu

2. Bakiye Duran

3. Özlem Gündüz

Erkekler 20KM

1. Faruk Kar

2. Özgür Axaman

3. Alper Dalkılıç



Kadınlar 20KM

1. Svetlana Şepeliova

2. Nuray Bulut

3. Elena Polyakova

Erkekler 8K

1. Göksen Çınar

2. Murat Erkale

3. Ahmet Kerem Yıldız Kadınlar 8K

1. Neval Gördük

2. Ceren Şahin

3. Zsuzsanna Palmai