1 En uzun gece koşusu tamamlandı
Bu hafta sonu Çekmeköy ormanları, “Longest Night/Run or Ride” yarışlarına ev sahipliği yaptı.
2 Farklı 2 dalda yarışan 512 sporcu katıldı
Uzunetap ve Set Adventures tarafından, Çekmeköy Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen organizasyonda yarışmacılar, Çekmeköy’ün uçsuz bucaksız ormanlarında soğuk hava ve gece koşullarıyla mücadele ettiler. Bisiklet ve koşu olarak iki farklı dalda yarışan 512 sporcu, koşarak ya da pedallayarak geceyi gündüze çevirdi.
3 Çekmeköy ormanları ışıl ışıl oldu
Organizasyon ekibi tarafından reflektif bantlarla işaretlenen parkurda yarışmacılar, kafa fenerleriyle yol aldılar. Çekmeköy ormanlarını ışıl ışıl aydınlatan sporcular, belirli aralıklarda bulunan kontrol noktalarından geçerek ara zamanlarını kayıt ettirdiler ve bu noktalarda kendilerine yiyecek- içecek desteği yapıldı.
4 8,20,45 KM’lik kategorilerde yarışıldı
Yarışma; koşu 8 km, koşu 20 km, ultra maraton 45 km ve bisiklet 30 km, bisiklet 45 km olmak üzere 5 ayrı kategoride yapıldı. 24 Aralık Cumartesi gecesi saat 22:00’da başlayan yarışlarda, 45 km dalında mücadele eden sporcular, Pazar günü sabah saatlerinde yarışı tamamladılar.
5 Ve kazananlar
1. Murat Kaya
2. Kemal Kukul
3. Mustafa Bleda İdrisoğlu
1. Sema Buldanlıoğlu
2. Bakiye Duran
3. Özlem Gündüz
1. Faruk Kar
2. Özgür Axaman
3. Alper Dalkılıç
1. Svetlana Şepeliova
2. Nuray Bulut
3. Elena Polyakova
1. Göksen Çınar
2. Murat Erkale
3. Ahmet Kerem Yıldız
1. Neval Gördük
2. Ceren Şahin
3. Zsuzsanna Palmai
1. Agit Salman
2. Yusuf Kartar
3. Mehmet Sevil
1.Semra Yetiş
1.Burak Satılmış
2.Hakan Yayla
3.Engin Börekçi
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