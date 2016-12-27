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ETKİNLİK

Longest Night Run or Ride!

Yazı Nurcan Arıcan
360
56
360, 56 puan

1 En uzun gece koşusu tamamlandı

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Bu hafta sonu Çekmeköy ormanları, “Longest Night/Run or Ride” yarışlarına ev sahipliği yaptı.

2 Farklı 2 dalda yarışan 512 sporcu katıldı

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Uzunetap ve Set Adventures tarafından, Çekmeköy Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen organizasyonda yarışmacılar, Çekmeköy’ün uçsuz bucaksız ormanlarında soğuk hava ve gece koşullarıyla mücadele ettiler. Bisiklet ve koşu olarak iki farklı dalda yarışan 512 sporcu, koşarak ya da pedallayarak geceyi gündüze çevirdi.

3 Çekmeköy ormanları ışıl ışıl oldu

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Organizasyon ekibi tarafından reflektif bantlarla işaretlenen parkurda yarışmacılar, kafa fenerleriyle yol aldılar. Çekmeköy ormanlarını ışıl ışıl aydınlatan sporcular, belirli aralıklarda bulunan kontrol noktalarından geçerek ara zamanlarını kayıt ettirdiler ve bu noktalarda kendilerine yiyecek- içecek desteği yapıldı.

4 8,20,45 KM’lik kategorilerde yarışıldı

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Yarışma; koşu 8 km, koşu 20 km, ultra maraton 45 km ve bisiklet 30 km, bisiklet 45 km olmak üzere 5 ayrı kategoride yapıldı. 24 Aralık Cumartesi gecesi saat 22:00’da başlayan yarışlarda, 45 km dalında mücadele eden sporcular, Pazar günü sabah saatlerinde yarışı tamamladılar.

5 Ve kazananlar

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Erkekler 45KM Ultra Maraton
1. Murat Kaya
2. Kemal Kukul
3. Mustafa Bleda İdrisoğlu
Kadınlar 45KM Ultra Maraton
1. Sema Buldanlıoğlu
2. Bakiye Duran
3. Özlem Gündüz
Erkekler 20KM
1. Faruk Kar
2. Özgür Axaman
3. Alper Dalkılıç

 
Kadınlar 20KM
1. Svetlana Şepeliova
2. Nuray Bulut
3. Elena Polyakova
Erkekler 8K
1. Göksen Çınar
2. Murat Erkale
3. Ahmet Kerem Yıldız
Kadınlar 8K
1. Neval Gördük
2. Ceren Şahin
3. Zsuzsanna Palmai

 
Erkekler Bisiklet 45K
1. Agit Salman
2. Yusuf Kartar
3. Mehmet Sevil
Kadınlar Bisiklet 45K
1.Semra Yetiş
Erkekler Bisiklet 30K
1.Burak Satılmış
2.Hakan Yayla
3.Engin Börekçi

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56
360, 56 puan

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