LİKYA YOLU ULTRA MARATONU 24 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Türkiye’de düzenlenen ilk “Ultra Maraton” olma özelliğine sahip “Likya Yolu Ultra Maratonu” yüksek mücadeleye dayalı spor kavramını uluslararası koşucularla 24 Eylül’de Likya’da buluşturacak. Fethiye Ölüdeniz’den başlayacak ve Phaselis antik kentinde son bulacak olan maraton ile ilgili detaylı bilgi için www.likyayoluultramaratonu.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Etkileyici tarihi dokusu ve büyüleyici doğal güzelliği ile “Tarihi Likya Yolu” dünyanın en iyi rotalarından biri olarak diğer ultra maraton rotaları arasında öne çıkıyor. Toplam 509 km uzunluğundaki Tarihi Likya Yolu’nun yaklaşık 250 km’lik bölümünü kapsayan ve her gün bir etabı koşularak 6 günde tamamlanacak olan Likya Yolu Ultra Maratonu (LYUM), parkurunun içinde barındırdığı ayırt edici özellikler ile dünyadaki benzersiz ultra maraton destinasyonlarından biri olarak tanımlanıyor. Bu spora gönül vermiş koşucular için hepsi ayrı birer cazibe unsuru olan yüksek zorluk derecesi, büyüleyici tarihsel dokusu ve eşsiz doğal güzellikleri ile LYUM, katılımcılara unutamayacakları bir deneyimi vaat ediyor.

Maratonun proje danışmanlığını ve yarış direktörlüğünü dünyada birçok ultra maratonu tamamlamış olan Prof. Dr Taner Damcı üstleniyor. Katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen konsept içerisinde yaratılan 6 farklı kategori ile herkese bu maratonun bir parçası olma ve heyecanlı atmosferi yaşama imkanı sunuluyor.

LYUM 20K (24-25 Eylül)

LYUM deneyimini 20 km’lik özel bir parkurda yaşamak, tüm yarışmacılarla birlikte start anının tadına varmak ve Likya’da eşsiz bir haftasonu geçirmek isteyenler için tasarlanan bu kategoride, yarışmacılar 24 Eylül 2016 günü toplam uzunluğu 20 Km olan parkurda yarışacaklar.

Ultra Maraton (24 Eylül- 2 Ekim)

Sporcuların yarış boyunca tüm ihtiyaçlarını sırt çantalarında taşıdıkları, bireysel strateji planı yapmalarını gerektiren, fiziksel ve zihinsel kapasitelerini zorlayacakları, toplam 6 etapta yaklaşık 250 km’lik zorlu bir parkurda müthiş bir mücadele. Koşucular yarış boyunca kullanacağı yiyeceğini kendi getirecek ve yarış süresince sırt çantasında taşıyacaktır, Su ise kamp alanında ve parkur içinde belirli aralıklarla, yetecek miktarda organizasyon tarafından sağlanıyor.

LYUM Zor1Gün (28 Eylül- 1 Ekim)

Likya Yolu’ndaki bu eşsiz ve zorlu ultra maraton macerasını tek bir etaba sığdırmak isteyenler ve “zamanım yok ama zorlukları severim” diyenler için 102 km’lik tek- uzun etap yepyeni bir kategori. Uyku tulumu, mat gibi yanlarındaki kişisel malzemeleri koşarken taşımıyorlar. Koşarken sadece güvenlik amacıyla belirlenmiş zorunlu malzemeler ile koşu esnasında ihtiyaç duyacakları besin maddelerini küçük bir sırt ya da koşuya uygun bel çantasında taşıyorlar.

Discovery 6G (24 Eylül- 2 Ekim)

Bir ultra maratonun gerçekten ne demek olduğunu, kendi sınırlarının nerede başladığını merak eden koşucular keşif etabında ultra maratoncularla yarışma imkanı buldular. Keşif etabında yarışacak koşucular her gün ortalama 10-15 km olmak üzere 6 gün boyunca 120 km koşuyorlar. Yiyecek-içecek ihtiyacı, organizasyon tarafından karşılanacak olan koşuculara, eşya ve diğer malzemelerinin taşınması konusunda da destek veriliyor.

Discovery 4G (27 Eylül- 2 Ekim)

Zihnindeki ultra maraton koşucusunu sahada test etmek isteyen koşuculara 4 günlük gerçek bir ultra maraton deneyimi sunuluyor. Vakitle yarışanlar, Likya Yolu Ultra Maratonu’nun zorlu koşullarında ayakta kalma mücadelesi verirken, kendi sınırlarıyla ve ultra maraton kavramıyla tanışacaklar. Bu kategoride yarışacak koşucular her gün ortalama 10-15 olmak üzere 4 gün 80 km boyunca koşacaklar. Yiyecek-içecek ihtiyacı, organizasyon tarafından karşılanacak olan koşuculara, eşya ve diğer malzemelerinin taşınması konusunda da destek veriliyor.

Kurumsal Yarışlar (27 Eylül- 2 Ekim)

Şirketlere özel bu kategoride takım ruhunu zor şartlarda test etmek için bulunmaz bir fırsat sunuluyor. 4 kişilik takımlardan oluşacak ekipler 4 gün boyunca yarışacak. Her takım üyesi günlük ortalama 10-15 km koşacak. Yiyecek-içecek ihtiyacı organizasyon tarafından karşılanacak olup ekiplere eşya ve diğer malzemelerinin taşınması konusunda da destek verilecek.