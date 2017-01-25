Light Ürünler Zayıflatır mı?

Genel olarak zayıflamak isteyenler diyete girdikten hemen sonra kendilerini light ürün reyonlarında bulurlar. Çoğunluğun bildiği aslında yanlış olan “Light ürünler zayıflatır” algısının değişmesi gerektiğine inanıyorum.

Light ürünler: Yağdan ve şekerden arındırılarak üretilmiş, kalori oranı düşük, zayıflamaya yardımcı gibi görünmesine rağmen aslında içeriği ile fazlasıyla oynanmış, yeteri kadar doğal olmayan ürünlerdir.

Light ürünleri sınırsız tüketerek zayıflamak neredeyse imkânsızdır. Genelde diyet yapan kişiler light ürünleri istedikleri kadar tüketerek zayıflayacaklarını düşünürler. Oysaki bu durum son derece yanlıştır. Mesela üzerinde light ürün yazan bir yiyeceğin içinde tatlandırıcı olmasına rağmen, yağ oranı diğer ürünlerden farklı olmuyor. Hatta bazen yağ oranı diğer ürünlere oranla yüksek bile olabiliyor. Bu nedenle, light ürünleri tüketen kişilerin paketlerin üzerinde bulunan içerik etiketlerini dikkatlice okuyup ona göre satın almalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca paketli ürünleri tüketirken porsiyon kalorisini dikkate almakta çok önemlidir. Örneğin; bir paket light bisküvinin tamamını tüketmek size vücut yağı olarak geri döner.

Gelelim süt ve süt ürünlerinin yağ oranı meselesine; Süt ve süt ürünleri vücudumuz için son derece gereklidir. Miktarını iyi ayarladığımız sürece kilo vermeye yardımcı olurlar. Fakat bu ürünlerin “yağlı ya da light kullanılması gereklidir.” diye kesin bir genellemeye ulaşmamaktayız. Eğer kişide kilo problemi varsa, hareketsiz bir yaşamın içindeyse ayrıca ailesinde veya kendisinde kalp, kolesterol, tansiyon ve şeker problemi varsa bu ürünlerin light ya da az yağlı olanlarını tercih etmeleri normaldir. Ancak kilo problemi olmayan, aktif, herhangi bir sağlık problemi yaşamayan bireylerin süt ve süt ürünlerindeki yağdan korkmaları için hiçbir sebep bulunmamaktadır. Süt ve süt ürünlerinin yağlı olmasındaki en büyük avantaj ise kişiyi uzun süre tok tutmasıdır. Light olan süt ve süt ürünleri ise ne yazık ki kişinin uzun vadede tok kalmasını sağlayamaz. Buradaki yağlı-yağsız ürün tercihi tamamen kişiye kalmıştır. Kişi, iştah kontrolü ve vücut kitle indeksi doğrultusunda hareket etmelidir.