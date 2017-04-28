Le Pain Quotidien: Baharla Gelen Ã–zel Lezzetler!

DoÄŸal ve saÄŸlÄ±klÄ± lezzetlerin adresi Le Pain Quotidien, menÃ¼sÃ¼nÃ¼ bahara Ã¶zel tatlarla yeniledi. Taptaze, doÄŸal lezzetleri sÄ±cacÄ±k atmosferinde buluÅŸturan Le Pain Quotidien, yepyeni menÃ¼sÃ¼nde Ã¶ÄŸlen ve akÅŸam yemekleri iÃ§in saÄŸlÄ±klÄ± ve hafif seÃ§enekler Ã¶neriyor.

EnginarlÄ± hafif lezzetler

HavuÃ§, patates ve bÃ¶rÃ¼lce ile servis edilen sezonun vazgeÃ§ilmez sebzesi enginar, hafif bir zeytinyaÄŸlÄ± olarak ister ana yemek ister baÅŸlangÄ±Ã§ olarak sunuluyor. BaharÄ±n geliÅŸini simgeleyen enginar, menÃ¼nÃ¼n diÄŸer seÃ§eneklerinde; fÄ±rÄ±nlanarak Akdeniz yeÅŸillikleri, turp, havuÃ§ ve kuru domatesle graten salatada, parmesan ve hardal sos ile Ä±zgara sebze salatasÄ±nda buluÅŸuyor. Hem doyurucu hem Omega 3 zengini levrek buÄŸulama ise mantar, sebzeler ve domates sosu eÅŸliÄŸinde enginarla servis ediliyor.

Le Pain Quotidienâ€™in spesiyali reyhanlÄ± limonata yemeklerinize en doÄŸal iÃ§ecek olarak eÅŸlik ediyor. Yemek sonrasÄ± ya da ara Ã¶ÄŸÃ¼n olarak tercih edilebilecek ÅŸeker katkÄ±sÄ±z chia parfe ise granola ve mevsim meyveleriyle sunularak hem gÃ¶ze hem mideye hitap ediyor.

Bahara Ã¶zel leziz seÃ§enekler Le Pain Quotidienâ€™de sizleri bekliyor.